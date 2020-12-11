Betting Insider

Белорусская федерация футбола пытается наказать Шкурина за отказ играть за сборную. Футболист требует отставки Лукашенко

По информации Betting Insider, Белорусская федерация футбола направила в Дисциплинарный комитет УЕФA запрос, в котором просит применить санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

УЕФА запросил дополнительные объяснения по ситуации. Как стало известно Betting Insider, слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года.

Напомним, 15 августа Шкурин заявил о том, что отказывается играть за сборную при режиме Лукашенко.  Нападающий опубликовал пост в инстаграме, в котором объяснил свою позицию: «Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь⚪️🔴⚪️».

На счету Ильи Шкурина один гол в 6 матчах за молодежную сборную Беларуси, за основную команду своей страны нападающий не провел ни одного матча, но вызывался к матчам Лиги наций. В этом сезоне в составе ЦСКА Шкурин провел 8 матчей в РПЛ и Лиге Европы, в которых он забил два мяча.

Фото: Матч ТВ

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Комментарии
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FACE
65.9% WR-0.9% ROI
И на что федерация надеется? 🤦🏻‍♂️
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J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
Сильный поступок! Возможность выйти против Криша – это соблазн на пару матчей замолчать свою позицию
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Руслан Гумеров
55.6% WR1.27% ROI
J.GatsbyСильный поступок! Возможность выйти против Криша – это соблазн на пару матчей замолчать свою позицию
Молодёжную сборную лол
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J.Gatsby
35.3% WR-3.86% ROI
Руслан ГумеровМолодёжную сборную лол
ой, ахах) Так Рон вторую молодость переживает в Юве, видел финты с Барсой? 😏
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Сергей Петров105
0% WR0% ROI
Ну, а чем накажут? Что в футбол запретят играть? Драников переели похоже.
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Just a cat
41.5% WR-3.8% ROI
Сергей Петров105Ну, а чем накажут? Что в футбол запретят играть? Драников переели похоже.
Ну, возможно отстранить могут, или ещё чего 🤔
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Lewangolski
46.8% WR-4.61% ROI
🇧🇾🇧🇾🇧🇾
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Максим Арланов1
47.1% WR0.35% ROI
Сергей Петров105Ну, а чем накажут? Что в футбол запретят играть? Драников переели похоже.
чем?? штрафом огромным!!
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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