Белорусская федерация футбола пытается наказать Шкурина за отказ играть за сборную. Футболист требует отставки Лукашенко

По информации Betting Insider, Белорусская федерация футбола направила в Дисциплинарный комитет УЕФA запрос, в котором просит применить санкции к нападающему ЦСКА Илье Шкурину за неявку в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

УЕФА запросил дополнительные объяснения по ситуации. Как стало известно Betting Insider, слушание по делу Шкурина назначено на 14 января 2021 года.

Напомним, 15 августа Шкурин заявил о том, что отказывается играть за сборную при режиме Лукашенко. Нападающий опубликовал пост в инстаграме, в котором объяснил свою позицию: «Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь⚪️🔴⚪️».

На счету Ильи Шкурина один гол в 6 матчах за молодежную сборную Беларуси, за основную команду своей страны нападающий не провел ни одного матча, но вызывался к матчам Лиги наций. В этом сезоне в составе ЦСКА Шкурин провел 8 матчей в РПЛ и Лиге Европы, в которых он забил два мяча.

Фото: Матч ТВ

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