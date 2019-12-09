Betting Insider

«Лион» просматривал Шомуродова вчера в Москве в матче со «Спартаком»

Представители французского «Лиона» просматривали 24-летнего форварда «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в во вчерашнем матче против «Спартака». Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в окружении ростовского клуба. Также первичный интерес к футболисту проявила испанская «Севилья».

10 голов и 5 голевых передач Шомуродова сделали его вторым футболистом РПЛ по голам и по системе «гол + пас» после Артема Дзюбы.

Еще 10 голов в 2019 году Шомуродов отправил в ворота соперников сборной Узбекистана. Форвард «Ростова» – второй бомбардир в азиатской квалификации на ЧМ-2022. 

Эльдор Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года и весной продлил контракт с этим клубом еще на три года. Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 млн евро.

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Комментарии
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Лион 🔥🔥🔥
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Ждем в Зените в следующем сезоне на подмену Дзюбе
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В медресе президента Узбекистана сообщают, что Шомуродова в Лион предлагают взамен на выделение французам площади для размещения ПВО и контроля за внутренней Монголией
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Мой узбекский друг только что написал: «Неа наш не сделает такую ошибку . А то будет судьба как у Головина . Лучше в Испанию или если повезет в Англию. Рпл лучше чем французы»
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Ответ на комментарий Павел Коркодинов1 
балалайку
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Ответ на комментарий Павел Коркодинов1 
или домбру вашему Зениту, трехструную .
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миро
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да здорово.в Леон узбеков.а в ПСЖ негров.тогда и у российских команд какие то шансы появятся
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Удачи парню, хороший футболист, пора и россиянам тоже заграницу, в России нету футбола
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