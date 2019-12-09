«Лион» просматривал Шомуродова вчера в Москве в матче со «Спартаком»

Представители французского «Лиона» просматривали 24-летнего форварда «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в во вчерашнем матче против «Спартака». Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в окружении ростовского клуба. Также первичный интерес к футболисту проявила испанская «Севилья».



10 голов и 5 голевых передач Шомуродова сделали его вторым футболистом РПЛ по голам и по системе «гол + пас» после Артема Дзюбы.

Еще 10 голов в 2019 году Шомуродов отправил в ворота соперников сборной Узбекистана. Форвард «Ростова» – второй бомбардир в азиатской квалификации на ЧМ-2022.

Эльдор Шомуродов выступает за «Ростов» с 2017 года и весной продлил контракт с этим клубом еще на три года. Transfermarkt оценивает нападающего в 2,5 млн евро.

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