30 июля состоялась церемония награждения Национальной Премии «Спорт и Россия — 2020».

БК «Лига Ставок» победила в номинации «Лучшее антикризисное решение в беттинге» за проект «КиберЛига Pro Series» – первый официальный онлайн-кибертурнир РПЛ.

«Киберспорт стал одной из тех опор, которые помогли нам выстоять в условиях отсутствия классического спорта. Мы с удовольствием поддержали Премьер-Лигу и стали генеральным партнёром турнира. Для нас было очень важно вернуть российским болельщикам футбол, и нам это удалось», – заявил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров.

По мнению Столярова, кризис стал катализатором, который ускорил развитие мировых трендов, в том числе в букмекерской отрасли:

цифровой трансформации,

перехода в mobile,

персонализированного маркетинга.

Более того, именно благодаря кризису стали очевидны слабые и уязвимые места бизнеса — например, завышенные маркетинговые бюджеты.

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