Betting Insider

«Спорт и Россия — 2020»: «Лига Ставок» получила премию за КиберЛигу Pro Series

30 июля состоялась церемония награждения Национальной Премии «Спорт и Россия — 2020». 

БК «Лига Ставок» победила в номинации «Лучшее антикризисное решение в беттинге» за проект «КиберЛига Pro Series» – первый официальный онлайн-кибертурнир РПЛ.

«Киберспорт стал одной из тех опор, которые помогли нам выстоять в условиях отсутствия классического спорта. Мы с удовольствием поддержали Премьер-Лигу и стали генеральным партнёром турнира. Для нас было очень важно вернуть российским болельщикам футбол, и нам это удалось», – заявил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров.

По мнению Столярова, кризис стал катализатором, который ускорил развитие мировых трендов, в том числе в букмекерской отрасли:

  • цифровой трансформации, 
  • перехода в mobile, 
  • персонализированного маркетинга. 

Более того, именно благодаря кризису стали очевидны слабые и уязвимые места бизнеса — например, завышенные маркетинговые бюджеты. 

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Валерий Непомнящий51.5% WR-6.34% ROI
1.69Победит Байер
Байер — Рейнджерс|Лига Европы УЕФА
Байер — Рейнджерс|Лига Европы УЕФА
Я не сомневаюсь в «Байере», всё-таки он значительно сильнее «Рейнджерс». Первый матч, который прошёл ещё в марте, завершился в пользу «Байера» 3-1, и я думаю, немецкий клуб снова одержит победу, тем более на домашней арене. Правда, сомневаюсь, что «Байер» много забьёт, так как сейчас у него пауза между официальными матчами. Неизвестно, насколько сильно она повлияет.

«Рейнджерс» стартовал в чемпионате Шотландии и в первом туре обыграл «Абердин» 1-0, но этот счёт мало о чём говорит. Не думаю, что шотландцы способны что-то противопоставить «Байеру», поэтому ставлю на победу хозяев.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 1.68
Фуад Нариманов85.7% WR1.32% ROI
1.5Победит Ювентус
Ювентус — Лион|Лига чемпионов УЕФА
Ювентус — Лион|Лига чемпионов УЕФА
Нуу здесь особо расписывать нечего я думаю. Явно класс Ювентуса будет намного выше особенно если считать таких игроков как Роналду, Дибала и Пьянич. Мотивация у Роналду будет очень большой ведь вылететь от средняка Франции будет позором для него и его команды. Я считаю что Юве на классе обыграет своего соперника и Лион не сможет ничего показать в гостях у Старой Синьоры. Я считаю что счёт будет 2:0 или 3:0. Всем фарта))
3
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