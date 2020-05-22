Четыре лучших маркетинговых акции букмекеров с MarSpo Awards 2020

С 20 по 22 мая проходила открытая онлайн-защита проектов ведущих спортивных организаций России в рамках премии Marspo Awards 2020 – более 60 компаний борятся за победу в 22 номинациях.

В брифинге нашлось место и для букмекерских контор, которые в мини-презентациях рассказали о своих лучших рекламных кейсах. О лучших маркетинговых историях российских букмекеров читайте в рекапе ниже.

23 миллиона просмотров Лиги Париматч – киберспорт спасает эту весну

Во время карантина даже самым ярким хейтерам киберспорта пришлось окунуться в атмосферу виртуальных противостояний. Кто-то от обычного футбола перешел к просмотру матчей по FIFA 20, кому-то по душе пришлась CS:GO. Однако наибольшую заинтересованность зрители проявили к Dota 2. За время пандемии коронавируса в Европе и СНГ прошло сразу несколько крупных турниров по Доте. Одним из них стала Лига Париматч, организованная букмекерской конторой «Париматч».

Глава киберспортивного направления «Париматч» Степан Шульга рассказал, что в компании очень довольны результатами данного турнира. Во время второго сезона Лиги Париматч общее количество просмотров матчей достигло 32 миллионов. По показателю PR Value компания смогла выйти на цифру близкую к 22 миллионам рублей. PR Value – это эквивалент рекламной стоимости. То есть, потенциальная стоимость проекта для заказчика, если бы он продвигался за деньги, в качестве рекламы.

К слову, организация подобного турнира достаточно дорого обходится букмекерской конторе, и только на призовой фонд «Париматч» тратит порядка 100 тысяч долларов. Тем не менее, данное событие в топе в линии всех букмекерских контор, и у «Париматч» получается рекламировать себя даже через прямых конкурентов. Со слов Шульги, в скором времени Лига Париматч будет расширена до киберфутбола и, возможно, CS:GO.

От Лиги Париматч к Кубку Париматч Премьер

Если Лига Париматч требует немало вложений со стороны букмекера, то представьте, какие суммы нужны на организацию товарищеского турнир для команд Российской Премьер-Лиги. Причем самых топовых, чьи запросы гораздо выше, нежели у клубов-середняков. Вот уже два межсезонья подряд такой турнир удается организовать БК «Париматч». На каналах «Матч» и «Матч Премьер» мы следим за тем, как «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и другие гранды российского футбола рубятся друг с другом.

PR-менеджер «Париматч» Виталий Зубцов не стал раскрывать бюджет на организацию Кубка Париматч Премьер, однако отметил, что предыдущий турнир в Катаре стал самым охватным событием за всю историю бренда. Не удивительно, ведь компания привлекала к работе крупнейшие пишущие СМИ, плотно работала с футбольными блогерами, делала спецпроекты с фанатскими сообществами.

Букмекер хочет, чтобы этот турнир стал регулярным, а у капперов и любителей ставок была возможность заключать пари, пока большой футбол находится в отпуске.

Головин – Чалов: недорогой, но эффективный маркетинг от «Бетсити»

Многие из вас наверное слышали о состоявшемся матче по PES 20 между Александром Головиным и Федором Чаловым. Букмекерская контора «Бетсити» организовала игру между футболистами «Монако» и ЦСКА в рамках спонсорской работы с клубами. Уже третий сезон подряд «Бетсити» является партнером футбольного клуба ЦСКА, и почти год как букмекерская компания работает с «Монако». Казалось бы, ничего особенного, обычная рекламная история между клубами и букмекером. Однако итоговые цифры по данному мероприятию вас удивят:

бюджет на организацию матча – 100 тысяч рублей (включая гонорар комментатору матча (GoodMax), покупка мерча и специального оборудования, а также организация трансляции.);

общая сумма ставок на игру – более 1 миллиона рублей;

PR Value – 1.2 миллиона рублей.





К слову, Чалов и Головин уже пообещали друг другу реванш, так что ждите нового анонса от БК «Бетсити».

Как увеличить число активных пользователей в 10 раз? «БингоБум» использовал Емельяненко

Букмекерские компании часто рекламируют свой продукт на многомиллионную аудиторию, но именно заработать на таких интеграциях удается единицам. Тем не менее, букмекерская контора «БингоБум» не только сделала по-настоящему большую рекламу для себя, но еще и полностью окупила затраты на спонсорство боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

Все мы прекрасно помним ажиотаж вокруг битвы этих двух парней. Удивительно, но трансляция этого противостояния полчила больший охват, нежели бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. 8.6 миллионов человек посмотрели бой в России. БК «БингоБум» являлась эксклюзивным спонсором боя, поэтому зрители на постоянной основе наблюдали специальные ролики «БингоБум» во время рекламы. На ринге и фасаде арены «Динамо» также располагалась реклама БК. «БингоБум» был повсюду, и «тысячи новых клиентов» пришли в эту контору именно после просмотра боя Емельяненко и Кокляева.





По словам «Бингобум», одними ставками на этот бой компания полностью окупила затраты на его спонсорство.

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