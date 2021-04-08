Сколько Головин забьет до конца сезона? Букмекеры открыли линию на статистику игрока по итогам сезона
Александр Головин проводит неплохой сезон в «Монако»: полузащитник забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 15 матчах Лиги 1. Недавно букмекеры открыли линию на статистику Головина по итогам сезона.
Какая статистика будет у Головина по итогам сезона?
На данный момент «Монако» находится на третьем месте Лиги 1, отставая от лидирующего «Лилля» всего на 4 очка за 7 туров до конца. Чем Головин может помочь своей команде в оставшихся матчах? Вот какие ставки предлагают букмекеры.
- Забьет больше 5 голов (текущий счет: 4) — 2.60.
- Отдаст больше 9 ассистов (текущий счет: 7) — 1.80.
- Хоть раз сделает дубль — 7.0.
- Хоть раз сделает хет-трик — 35.0.
- Забьет автогол — 15.0.
- Получит больше двух желтых карточек (текущий счет: 1) — 2.0.
- Получит красную — 8.0.
Как мы видим, самый большой коэффициент дают на хет-трик (35.0). Напомним, что на счету Головина уже есть один хет-трик в этом сезоне: россиянин оформил его в выездном матче против «Нима», который «Монако» выиграл со счетом 4:3.
Как вы считаете, сможет ли Головин помочь своей команде завоевать чемпионство? Делитесь мнением в комментариях!
Комментарии
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