Betting Insider

Сколько Головин забьет до конца сезона? Букмекеры открыли линию на статистику игрока по итогам сезона

автор Юрий Еремичев

Александр Головин проводит неплохой сезон в «Монако»: полузащитник забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 15 матчах Лиги 1. Недавно букмекеры открыли линию на статистику Головина по итогам сезона.

Какая статистика будет у Головина по итогам сезона?

На данный момент «Монако» находится на третьем месте Лиги 1, отставая от лидирующего «Лилля» всего на 4 очка за 7 туров до конца. Чем Головин может помочь своей команде в оставшихся матчах? Вот какие ставки предлагают букмекеры.

  • Забьет больше 5 голов (текущий счет: 4) — 2.60.
  • Отдаст больше 9 ассистов (текущий счет: 7) — 1.80.
  • Хоть раз сделает дубль — 7.0.
  • Хоть раз сделает хет-трик — 35.0.
  • Забьет автогол — 15.0.
  • Получит больше двух желтых карточек (текущий счет: 1) — 2.0.
  • Получит красную — 8.0.

Как мы видим, самый большой коэффициент дают на хет-трик (35.0). Напомним, что на счету Головина уже есть один хет-трик в этом сезоне: россиянин оформил его в выездном матче против «Нима», который «Монако» выиграл со счетом 4:3.

Как вы считаете, сможет ли Головин помочь своей команде завоевать чемпионство? Делитесь мнением в комментариях!

Комментарии
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Wasso
70.1% WR1.42% ROI
Думаю чемпионство они что с ним, что без него - не завоюют!)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.05% ROI
В этом сезоне они ,конечно, хороши по сравнению с прошлыми сезонами,ведь бывали и в какой-то момент в зоне вылета) О чемпионстве думать думаю рано,но стоит уже гордиться нынешними результатами)И играют результативно и частенько можно словить ТБ в их играх за неплохие коэффициенты) 
В общем плане в этом сезоне Монако нравится игрой.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.05% ROI
Впринципе забить еще пару голов в оставшихся турах задача не сверхъестественная и вполне посильная )Удачи и успехов Головину 💪
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