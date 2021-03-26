Сколько можно было заработать ставками на победы «Ак Барса» в плей-офф КХЛ-2020/21
Хоккейный клуб из Казани закончил на первом месте регулярку КХЛ в Восточной конференции сезона-2020/2021, опередив на шесть очков ближайшего преследователя – «Авангард». «Ак Барс» начал поход за Кубком Гагарина, одержав восемь побед кряду.
В 1/8 финала команда Квартального без поражений прошла нижегородское «Торпедо».
Котировки на общую победу команд в матче были следующими:
- 03.03.2021, (1.31) «Ак Барс» 2:1 (ОТ) «Торпедо» (6.20).
- 05.03.2021, (1.35) «Ак Барс» 4:1 «Торпедо» (6.15).
- 07.03.2021, (6.10) «Торпедо» 0:4 «Ак Барс» (1.37).
- 09.03.2021, (6.13) «Торпедо» 1:4 «Ак Барс» (1.36).
Если бы на каждый из матчей «Ак Барса» мы зарядили 10 000 рублей на победу казанцев, то по итогам противостояния с нижегородцами получилось бы 13 100 + 13 500 + 13 700 + 13 600 = 53 900 рублей.
Чистая прибыль: 13 900 рублей.
Рассмотрим на примере первого матча. Сумма ставки (10 000) умножается на коэффициент события (победа «Ак Барса»: 1.31). Получаем: 10 000 * 1.31=13 100, чистая прибыль 3 100.
В 1/4 финал казанцы не оставили шансов «Салавату Юлаеву».
Команда Квартальнова одержала серии сухую победу 4:0. Здесь были следующие кэфы:
- 17.03.2021, (1.71) «Ак Барс» 4:1 «Салават Юлаев» (2.17).
- 19.03.2021, (1.67) «Ак Барс» 2:1 (ОТ) «Салават Юлаев» (2.23).
- 21.03.2021, (1.92) «Салават Юлаев» 1:2 «Ак Барс» (1.93).
- 23.03.2021, (1.86) «Салават Юлаев» 2:3 «Ак Барс» (2.10).
Зарядили снова по 10 000 рублей на победу в каждом матче казанцев.
Получили: 17 100 + 16 700 + 19 300 +21 000 = 74 100
Чистая прибыль: 34 100 рублей.
Если бы вы поставили по 10 000 рублей на все восемь матчей серии плей-офф на победу «Ак Барса», то прибыль составила бы 48 000 рублей.
«Ак Барс» сейчас — один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Коэффициенты на победителя турнира следующие:
- ЦСКА — 2.9;
- «Ак Барс» — 3;
- СКА — 5;
- «Авангард» — 10;
- «Металлург» Мг — 13;
- «Динамо» М — 26;
- «Локомотив» — 29.
Сможет ли кто-то прервать серию казанцев в этом розыгрыше плей-офф, узнаем на следующей неделе. Полуфинальная серия с победителем пары: «Авангард» — «Металлург» Мг стартует для «Ак Барса» 3 апреля.