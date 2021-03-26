Хоккейный клуб из Казани закончил на первом месте регулярку КХЛ в Восточной конференции сезона-2020/2021, опередив на шесть очков ближайшего преследователя – «Авангард». «Ак Барс» начал поход за Кубком Гагарина, одержав восемь побед кряду.

В 1/8 финала команда Квартального без поражений прошла нижегородское «Торпедо».

Котировки на общую победу команд в матче были следующими:



03.03.2021, (1.31) «Ак Барс» 2:1 (ОТ) «Торпедо» (6.20). 05.03.2021, (1.35) «Ак Барс» 4:1 «Торпедо» (6.15). 07.03.2021, (6.10) «Торпедо» 0:4 «Ак Барс» (1.37). 09.03.2021, (6.13) «Торпедо» 1:4 «Ак Барс» (1.36).

Если бы на каждый из матчей «Ак Барса» мы зарядили 10 000 рублей на победу казанцев, то по итогам противостояния с нижегородцами получилось бы 13 100 + 13 500 + 13 700 + 13 600 = 53 900 рублей.

Чистая прибыль: 13 900 рублей.

Рассмотрим на примере первого матча. Сумма ставки (10 000) умножается на коэффициент события (победа «Ак Барса»: 1.31). Получаем: 10 000 * 1.31=13 100, чистая прибыль 3 100.

В 1/4 финал казанцы не оставили шансов «Салавату Юлаеву».





Команда Квартальнова одержала серии сухую победу 4:0. Здесь были следующие кэфы:

17.03.2021, (1.71) «Ак Барс» 4:1 «Салават Юлаев» (2.17). 19.03.2021, (1.67) «Ак Барс» 2:1 (ОТ) «Салават Юлаев» (2.23). 21.03.2021, (1.92) «Салават Юлаев» 1:2 «Ак Барс» (1.93). 23.03.2021, (1.86) «Салават Юлаев» 2:3 «Ак Барс» (2.10).

Зарядили снова по 10 000 рублей на победу в каждом матче казанцев.

Получили: 17 100 + 16 700 + 19 300 +21 000 = 74 100

Чистая прибыль: 34 100 рублей.

Если бы вы поставили по 10 000 рублей на все восемь матчей серии плей-офф на победу «Ак Барса», то прибыль составила бы 48 000 рублей.

«Ак Барс» сейчас — один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Коэффициенты на победителя турнира следующие:

ЦСКА — 2.9 ;

; «Ак Барс» — 3 ;

; СКА — 5 ;

; «Авангард» — 10 ;

; «Металлург» Мг — 13 ;

; «Динамо» М — 26 ;

; «Локомотив» — 29.

Сможет ли кто-то прервать серию казанцев в этом розыгрыше плей-офф, узнаем на следующей неделе. Полуфинальная серия с победителем пары: «Авангард» — «Металлург» Мг стартует для «Ак Барса» 3 апреля.