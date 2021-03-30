Сколько трофеев выиграет «Сити» в этом сезоне? Букмекеры оценили шансы команды

«Манчестер Сити» сохраняет шансы на победу во всех турнирах, в которых принимает участие. Уже почти через месяц команда Гвардиолы сыграет в финале Кубка Лиги с «Тоттенхэмом», где постарается взять первый трофей. Кроме того, «Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, в котором им предстоит сыграть с «Челси». Что касается АПЛ, то здесь «Сити» комфортно опережает ближайших преследователей на 14 очков. До конца чемпионата осталось всего 8 туров.

Но главная задача «Сити» — победа в ЛЧ. Именно ради этого руководство клуба и приглашало Гвардиолу. Но за все 4 года испанский специалист так и не смог приблизиться к своей цели, 3 раза подряд останавливаясь на стадии 1/4 финала. В этом сезоне «Манчестер Сити» вновь дошел до четвертьфинала. Получится ли у «Сити» пройти весь путь до конца?

Сможет ли «Сити» выиграть все трофеи?

Букмекеры дают коэффициент 6.0 на то, что «Сити» выиграет в этом сезоне ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии. Вот как выглядит линия.

«Сити» выиграет АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии — 6.0 .

. «Сити» не выиграет эти три турнира — 1.06.

Напомним, что в 2019 году, «Сити» взял 4 трофея на внутренней арене: АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии и Суперкубок.

А как вы думаете, сколько трофеев возьмет «Сити» в этом сезоне? Пишите свое мнение в комментариях