Betting Insider

Сколько трофеев выиграет «Сити» в этом сезоне? Букмекеры оценили шансы команды

автор Михаил Даньшин

«Манчестер Сити» сохраняет шансы на победу во всех турнирах, в которых принимает участие. Уже почти через месяц команда Гвардиолы сыграет в финале Кубка Лиги с «Тоттенхэмом», где постарается взять первый трофей. Кроме того, «Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, в котором им предстоит сыграть с «Челси». Что касается АПЛ, то здесь «Сити» комфортно опережает ближайших преследователей на 14 очков. До конца чемпионата осталось всего 8 туров.

Но главная задача «Сити» — победа в ЛЧ. Именно ради этого руководство клуба и приглашало Гвардиолу. Но за все 4 года испанский специалист так и не смог приблизиться к своей цели, 3 раза подряд останавливаясь на стадии 1/4 финала. В этом сезоне «Манчестер Сити» вновь дошел до четвертьфинала. Получится ли у «Сити» пройти весь путь до конца?

Сможет ли «Сити» выиграть все трофеи?

Букмекеры дают коэффициент 6.0 на то, что «Сити» выиграет в этом сезоне ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии. Вот как выглядит линия.

  • «Сити» выиграет АПЛ, ЛЧ и Кубок Англии — 6.0.
  • «Сити» не выиграет эти три турнира — 1.06.

Напомним, что в 2019 году, «Сити» взял 4 трофея на внутренней арене: АПЛ, Кубок Лиги, Кубок Англии и Суперкубок.

А как вы думаете, сколько трофеев возьмет «Сити» в этом сезоне? Пишите свое мнение в комментариях

Комментарии
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Средство Победы
66.7% WR-4.64% ROI
ЛЧ не возьмут. а вот все остальное — да. и без проблем
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Капперник
76.2% WR2.6% ROI
Средство ПобедыЛЧ не возьмут. а вот все остальное — да. и без проблем
А мне кажется, что ЛЧ тоже возьмут. Им сейчас мало кто помешать сможет. Даже Бавария
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Средство Победы
66.7% WR-4.64% ROI
КапперникА мне кажется, что ЛЧ тоже возьмут. Им сейчас мало кто помешать сможет. Даже Бавария
не соглашусь тут. Бавария до сих пор в топе. они защитят свой титул без проблем
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beton
68.9% WR8.49% ROI
Средство Победыне соглашусь тут. Бавария до сих пор в топе. они защитят свой титул без проблем
Я согласен. Но как же набравший ход Реал или ПСЖ? Их списал со счетов?
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Средство Победы
66.7% WR-4.64% ROI
да не.. не то что я их списал со счетов но они слабее Баварии. Левандовски сейчас феерит
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beton
68.9% WR8.49% ROI
Средство Победыда не.. не то что я их списал со счетов но они слабее Баварии. Левандовски сейчас феерит
Это да, но Реал  снова с Рамосом. Опять вынесут)))
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Средство Победы
66.7% WR-4.64% ROI
betonЭто да, но Реал снова с Рамосом. Опять вынесут)))
может быть. да. ливер они пройдут. но вот если попадут на Баварию то все
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Принц беттинга
61.4% WR-0.35% ROI
А я согласен что они вазьмут в этом сезоне все. Агуеро обещял чтоне уйдет пока не выиграет ЛЧ. Вот сейчас возьмут.....
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Wasso
70.1% WR1.8% ROI
ПСЖ можно списывать со счетов))) а вот касаемо Сити - они потягаются и с Баварией. Остальное 100% заберут..
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StavkaIgra
58.5% WR-4.33% ROI
Средство Победыне соглашусь тут. Бавария до сих пор в топе. они защитят свой титул без проблем
По моему мнению или Сити или Бавария, вижу на данный момент их самыми явными на трофей.
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