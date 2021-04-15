Прогноз на матч «Славия» – «Арсенал»: кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?

Сегодня «Славия» на своем поле примет «Арсенал». Встреча состоится в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Время начала матча – 22:00 (МСК). PIN-UP оценивает победу «Славии» коэффициентом 4.8, победу «Арсенала» – 1.78, ничью – 3.8. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Славия»: форма, ставки и прогноз

Чтоб вы понимали, в последний раз «Славия» проигрывала в начале декабря. И то, тот матч, по факту, ничего уже не значил. В чемпионате Чехии команде Индржиха Трпишовски равных нет, а в Лиге Европы она показала, что будет бороться с каждым, кто встанет на ее пути. Сначала парни прошли «Лестер», потом «Рейнджерс» Джеррарда. На очереди «Арсенал»?

Так как первый матч в Лондоне закончился со счетом 1:1, «Славия» имеет полное право удерживать 0:0. Другой вопрос – получится ли у нее это? В первой игре счет 0:0 держался вплоть до 86 минуты. Правда, у «Арсенала» было очень много моментов, и лишь чудом «Славии» удавалось держаться на плаву.

По разным причинам не смогут помочь пражскому коллективу сегодня Абдалла Сима, Питер Олайинка, Симон Дели, Давид Говорка и Ондржей Кудела. Ознакомиться с предварительными составами команд мы можете во здесь.

Так уж вышло, что на победу «Славии» готовы поставить всего 7% наших пользователей. Хотя каппер с довольно смелым ником Дурилка картонная верит в «Славию». Свою веру в команду он объясняет следующим образом:

Если все-таки отталкиваться от «Славии», то неплохо выглядит вариант с ИТМ «Арсенала». Например, ИТМ2 (1,5) за 1.90. «Славия» будет играть на удержание, и вряд ли у лондонцев получится много забить сегодня.

«Арсенал»: форма, ставки и прогноз

«Арсенал» – это очень сложная команда для анализа. Взять ту же игру со «Славией»: доминируют-доминируют ребята, даже забивают под конец, а потом в один момент все рушится. Из-за какой-то глупой ошибки на угловом. И так у лондонцев весь сезон. Отсюда лишь одна победа в 5-ти последних матчах во всех турнирах и лишь 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

В Лиге Европы все немного проще. Сегодня «Арсеналу» нужно просто забивать. Забивать и желательно не пропускать. Тогда дорога в полуфинал будет открыта. Но забивать обязательно, ведь 0:0 не устраивает команду Микеля Артеты.

Что касается травмированных, то у «Арсенала» принять участие в матче не смогут Киран Тирни и Давид Луиз. Возможно, не сыграют Пьер-Эмерик Обамеянг и Мартин Эдегор. Узнать предварительный состав «Арсенала» вы можете здесь.

В победу «Арсенала» верят 49% капперов нашего сайта, и это самая популярная ставка на предстоящий матч. Егор Титов объяснил, почему должен победить «Арсенал»:

В принципе, оттолкнуться от «Арсенала» в плане ставок довольно просто. Достаточно просто поставить на его победу с коэффициентом 1.78.

«Славия» – «Арсенал»: счет в последних матчах

Если говорить о ТБ (2,5), то эта ставка проходила в 3-х из 4-х последних матчей «Арсенала» (не прошла только в игре со «Славией») и лишь в одной игре «Славии» на аналогичном отрезке. Такой исход в сегодняшнем матче PIN-UP оценивает коэффициентом 2.01. ТМ (2,5) – 1.86.

«Славия» – «Арсенал»: статистика личных встреч

Вряд ли стоит оценивать матчи, сыгранные почти 15 лет назад. В недавнем прошлом у команд была только одна очная встреча, и она закончилась со счетом 1:1. Сегодня поставить на вариант «Обе забьют» можно за коэффициент 1.91.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Славия» – «Арсенал» покажет телеканал «Матч Футбол». До и после игры вас ждет подробный обзор формы команд и результата. Цена месячной подписки на пакет «Матч Футбол» составляет 299 рублей.

Источник главного изображения: Football24 News

Автор прогноза: Александр Москвин