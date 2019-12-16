Казанский «Рубин» сегодня уволил главного тренера команды Романа Шаронова и намекнул в Твиттере на назначение Леонида Слуцкого.

По информации Betting Insider из источников, близких к переговорам, Слуцкий провел встречу с руководством «Рубина» и Республики Татарстан и получил предложение возглавить клуб. Впрочем, юридически назначение ещё не состоялось: на момент публикации новости контракт, по нашим данным, еще не подписан.

Ранее Betting Insider сообщал, что Олег Яровинский, работавший в тренерском штабе со Слуцким, может стать новым спортивным директором «Динамо».

Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» в конце ноября после пяти поражений подряд в чемпионате Голландии. На прошлой неделе «Витесс» впервые победил после ухода Слуцкого, разгромив «Твенте» на выезде – 3:0.



В каком клубе окажется Слуцкий? Пишите варианты в комментариях!

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