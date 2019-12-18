«Динамо» не договорилось с Яровинским. У него есть предложение от «Рубина»

Олег Яровинский провел встречу с руководством «Динамо», о которой ранее сообщал Betting Insider. Но к договоренности стороны не пришли, и позиция спортивного директора в московском клубе по-прежнему вакантна.
На руках у Яровинского также есть предложение от «Рубина», который уже настолько далеко продвинулся в переговорах со Слуцким о позиции главного тренера, что прямо намекает на будущий контракт в своем официальном твиттере.
Напомним, Яровинский и Слуцкий работали вместе в «Халле» и «Витессе». Оба клуба Яровинский покинул вместе со Слуцким.
Яровинский и Слуцкий будут вместе работать в «Рубине»? Пишите в комментариях!
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