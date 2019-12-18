«Динамо» не договорилось с Яровинским. У него есть предложение от «Рубина»

Олег Яровинский провел встречу с руководством «Динамо», о которой ранее сообщал Betting Insider. Но к договоренности стороны не пришли, и позиция спортивного директора в московском клубе по-прежнему вакантна.

На руках у Яровинского также есть предложение от «Рубина», который уже настолько далеко продвинулся в переговорах со Слуцким о позиции главного тренера, что прямо намекает на будущий контракт в своем официальном твиттере.

Напомним, Яровинский и Слуцкий работали вместе в «Халле» и «Витессе». Оба клуба Яровинский покинул вместе со Слуцким.

Яровинский и Слуцкий будут вместе работать в «Рубине»? Пишите в комментариях!

Читайте также:

Карло Анчелотти уволили из «Наполи». Букмекеры назвали следующую команду итальянского специалиста

РПЛ обогнала АПЛ по объему ставок на 31%. Букмекеры связывают это с отсутствием общедоступных трансляций на ТВ

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)