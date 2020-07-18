Betting Insider

Betting Insider и SmartTables прогнозируют статистику и смоллмаркеты в Серии А

У клиентов букмекерских контор популярностью пользуются рынки на исходы, тоталы и форы, но некоторые игроки предпочитают ставить на статистику. Поэтому Betting Insider подготовил тренды на small market в Серии А – угловые, удары в створ, желтые карточки, фолы и пенальти. Для составления материала использован сервис SmartTables, в котором есть вся статистика вплоть до дриблинга и голов забитых головой.

«Рома» – лидер Серии А по исполненным угловым

Один из самых распространенных вариантов ставок на статистику – угловые удары. В Италии в среднем за игру исполняется 10,75 корнеров. 

Ниже список команд, в матчах которых часто пробивается тотал больше 10,5:

  • «Лечче» – в 67% игр;
  • «Рома» – 61%;
  • «Удинезе» – 58%
  • «Торино» – 55%;
  • «Сассуоло» – 55%;
  • «Верона»– 55%.

«Рома» исполняет в среднем за матч 7,15 угловых – первое место в Серии А по этому показателю. По общему тоталу лидер «Удинезе» – 12,63. В матчах с участием «Дженоа» редко назначается много корнеров – только в 33% случаев проходила ставка на ТБ (10,5).

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В 61% матчей «Сассуоло» было показало больше 5,5 карточек

Рынки желтых карточек тоже пользуются популярностью. В Серии А средний тотал карточек – 5,1, поэтому берем во внимание матчи с шестью и больше предупреждениями за игру.

  • «Сассуоло» – в 61% игр;
  • «Болонья» – 52%;
  • «Рома» – 55%;
  • «Фиорентина» –52%;
  • «Торино» – 48%.

«Рома» и «Болонья» получают в среднем больше желтых карточек, чем другие команды – 2,97 за матч. А «Сассуоло» в лидерах за счет карточек соперника – 3,18 за игру.

«Торино» – самая грубая команда Серии А, но больше фолов в матчах «Болоньи»

Ставить можно не только на карточки, но и на количество фолов. В Серии А в среднем за игру фолят 28 раз, поэтому Betting Insider составил список команд, в матчах которых фиксируется 29 нарушений или больше.

  • «Болонья» – в 76% игр;
  • «Торино» – 70%;
  • СПАЛ – 67%;
  • «Сассуоло» – 67%.

«Торино» нарушает правила в среднем 16,24 раза за игру. А вот лидер по количеству фолов соперника – это «Брешия».

В Серии А стали чаще назначать пенальти после карантина

Любители итальянского футбола наверняка заметили, что после рестарта чемпионата стало больше назначенных пенальти. Так до перерыва, одиннадцатиметровых ударов назначалось в среднем за игру 0,47, а после рестарта – 0,55.

Список команд, в матчах которых после карантина пенальти не редкость:

  • «Лечче» – 6 из 7 игр;
  • «Ювентус» – 5 из 7 игр;
  • «Милан» – 5 из 7 игр;
  • «Фиорентина» – 5 из 7 игр;
  • «Парма» – 5 из 8 игр.

Но не оставим без внимания и общую картину чемпионата:

  • «Дженоа» – в 60% игр назначен пенальти;
  • «Ювентус» – 60%;
  • «Сампдория» – 50%;
  • «Лацио» – 50%;
  • «Лечче» – 50%.

Чаще других право исполнить одиннадцатиметровый получали «Дженоа» и «Лацио» – 15 раз, а в ворота «Лечче» пенальти назначался 13 раз.

«Аталанта» бьет в створ больше семи раз за матч

Тут берем стандартный тотал больше 10,5 и составляем список команд, в матчах которых изобилие ударов в створ:

  • «Ювентус» – 61%;
  • «Лечче» – 55%;
  • «Аталанта» – 55%;
  • «Сассуоло» – 52%.

«Аталанта» наносит в среднем за матч 7,45 ударов в створ – по этому показателю команда лидер чемпионата. А антигерой в этом списке снова «Лечче» – семь раз за матч соперник попадает в створ желто-красных.

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Комментарии
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Дженоа и Лацио бьют пенальти чаще Юве - Роналду задумался)))
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Ответ на комментарий 🐼Panda🐼 
😁
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А у вас до сих пор тут нельзя ставить на статистику... Только исходы да тоталы, сколько уж лет прошло
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Источник: Ставка ТВ
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