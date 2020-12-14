Betting Insider открывает вакансию SMM-менеджера

Betting Insider — отдельный стартап внутри Sports.ru. Это социальная сеть для любителей ставок, где пользователи могут не только обмениваться мнениями и делать виртуальные прогнозы.

Что предстоит делать:

Создавать контент, вести, развивать, пробовать новые гипотезы, анализировать социальные сети Betting Insider в Telegram , Вконтакте , Twitter и Instagram;

в , , и Растить сообщества Betting Insider в соцсетях через кросс-маркетинг и с помощью закупок в других каналах

в соцсетях через кросс-маркетинг и с помощью закупок в других каналах Тестировать новые среды, например, TikTok;

Заниматься email-маркетингом: сегментировать базы, делать триггерные и контентные рассылки.

Мы ждем, что ты:

Умеешь создавать виральный контент в социальных сетях;

Грамотен, умеешь коротко и ясно донести мысль;

Разбираешься в спорте и, хотя бы базово, в ставках на спорт;

Проактивен и нешаблонно мыслишь, у тебя есть желание пробовать новые форматы;

Обладаешь аналитическим складом ума и опираешься на цифры, а не на ощущения;

Готов работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны.

Если это про тебя, присылай резюме на mikedanshin@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

Взамен мы предлагаем: