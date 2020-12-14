Betting Insider

Betting Insider открывает вакансию SMM-менеджера

Betting Insider — отдельный стартап внутри Sports.ru. Это социальная сеть для любителей ставок, где пользователи могут не только обмениваться мнениями и делать виртуальные прогнозы.

Что предстоит делать:

  • Создавать контент, вести, развивать, пробовать новые гипотезы, анализировать социальные сети Betting Insider в Telegram, Вконтакте, Twitter и Instagram;
  • Растить сообщества Betting Insider в соцсетях через кросс-маркетинг и с помощью закупок в других каналах
  • Тестировать новые среды, например, TikTok;
  • Заниматься email-маркетингом: сегментировать базы, делать триггерные и контентные рассылки.

Мы ждем, что ты:

  • Умеешь создавать виральный контент в социальных сетях;
  • Грамотен, умеешь коротко и ясно донести мысль;
  • Разбираешься в спорте и, хотя бы базово, в ставках на спорт;
  • Проактивен и нешаблонно мыслишь, у тебя есть желание пробовать новые форматы;
  • Обладаешь аналитическим складом ума и опираешься на цифры, а не на ощущения;
  • Готов работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны.

Если это про тебя, присылай резюме на mikedanshin@sports.ru и не забудь указать название вакансии. 

Взамен мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство и «белую» заработную плату;
  • ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта;
  • Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома;
  • Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал;
  • Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол;
  • Оплату профильных обучающих курсов и конференций;
  • Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей);
  • Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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