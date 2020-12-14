Betting Insider открывает вакансию SMM-менеджера

Betting Insider — отдельный стартап внутри Sports.ru. Это социальная сеть для любителей ставок, где пользователи могут не только обмениваться мнениями и делать виртуальные прогнозы.
Что предстоит делать:
- Создавать контент, вести, развивать, пробовать новые гипотезы, анализировать социальные сети Betting Insider в Telegram, Вконтакте, Twitter и Instagram;
- Растить сообщества Betting Insider в соцсетях через кросс-маркетинг и с помощью закупок в других каналах
- Тестировать новые среды, например, TikTok;
- Заниматься email-маркетингом: сегментировать базы, делать триггерные и контентные рассылки.
Мы ждем, что ты:
- Умеешь создавать виральный контент в социальных сетях;
- Грамотен, умеешь коротко и ясно донести мысль;
- Разбираешься в спорте и, хотя бы базово, в ставках на спорт;
- Проактивен и нешаблонно мыслишь, у тебя есть желание пробовать новые форматы;
- Обладаешь аналитическим складом ума и опираешься на цифры, а не на ощущения;
- Готов работать в режиме ненормированного рабочего дня и с энтузиазмом воспринимать строгие дедлайны.
Если это про тебя, присылай резюме на mikedanshin@sports.ru и не забудь указать название вакансии.
Взамен мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство и «белую» заработную плату;
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- Возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта;
- Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская) для тех, кто ценит работу не дома;
- Корпоративную скидку на занятия английским и абонемент в спортзал;
- Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол;
- Оплату профильных обучающих курсов и конференций;
- Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей);
- Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.