Betting Insider

«Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова. Запросов на трансфер от «Эспаньола» не поступало

По информации Betting Insider, «Эспаньол» не связывался с «Локомотивом» и представителями Федора Смолова с предложением о трансфере игрока в клуб, выступающий в Ла Лиге.
Напомним, ранее Diario La Grada сообщила о желании каталонского клуба закрыть сделку по переходу российского форварда уже на этой неделе.

Как сообщает источник Betting Insider, единственным запросом в «Локомотив» по Смолову, было предложение «Фейеноорда» об аренде игрока. Но представители московского клуба отказали в связи с травмой Луки Джорджевича и нескорого возвращения Джефферсона Фарфана на поле.

Федор Смолов уже выступал в чемпионате Голландии в сезоне 2010/11. Форвард провел за голландский клуб 11 матчей, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. 
Контракт Смолова с «Локо» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.

Смолов уедет в Европу? Пишите свое мнение в комментариях!

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Комментарии
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Хахаха нак этот инвалид кому то нужен ахахахха ору ска
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Хахаха нак этот инвалид кому то нужен ахахахха ору скка
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согласен полностью не когда не прощу не забитый пенальти, на чм
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Дураки, что отказали, что один, что второй деревянные.
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Уровень наших нынешних футболистов,в частности таких,как Смолов,не соответствуют уровню топовых европейских чемпионатов.Эспаньолу нужно выбираться со дна турнирной таблицы Ла Лиги,требуются усиления!Смолов - это не усиление!Какому европейскому клубу нужен нападающий,забивший в РФПЛ в 19 турах 3 гола?!Причем играя за одного из топов России.
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