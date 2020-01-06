«Локомотив» отказал «Фейеноорду» в аренде Смолова. Запросов на трансфер от «Эспаньола» не поступало

По информации Betting Insider, «Эспаньол» не связывался с «Локомотивом» и представителями Федора Смолова с предложением о трансфере игрока в клуб, выступающий в Ла Лиге.

Напомним, ранее Diario La Grada сообщила о желании каталонского клуба закрыть сделку по переходу российского форварда уже на этой неделе.

Как сообщает источник Betting Insider, единственным запросом в «Локомотив» по Смолову, было предложение «Фейеноорда» об аренде игрока. Но представители московского клуба отказали в связи с травмой Луки Джорджевича и нескорого возвращения Джефферсона Фарфана на поле.

Федор Смолов уже выступал в чемпионате Голландии в сезоне 2010/11. Форвард провел за голландский клуб 11 матчей, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу.

Контракт Смолова с «Локо» рассчитан до июня 2022 года. Transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.

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