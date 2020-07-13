Betting Insider

«Сельта» выкупит Смолова, несмотря на травму – так считают букмекеры. Коэффициент – 1.40

Федор Смолов близок к подписанию полноценного контракта с «Сельтой». По информации Cardena SER, клуб из Виго планирует выкупить российского нападающего по окончанию сезона.

Несмотря на травму Смолов из-за которой он не сыграет до конца сезона в Ла Лиге, букмекеры дали коэффициенты на возможный трансфер:

  • «Сельта» выкупит Смолова у «Локо» – 1.40;
  • Федор уедет из Виго – 2.72.

Препятствием по переходу игрока может стать большая сумма выкупа. По данным испанского издания AS, отступные за Смолова составляют 10 млн евро. Клуб из Виго готов заплатить за нападающего 6 млн евро (+бонусы).

Федор Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды в январе 2020 года. В составе «Сельты» Федор провел 14 матчей, в которых забил 2 гола («Реалу» и «Барселоне»). Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 млн евро.

Где Смолов продолжит карьеру? Пишите в комментариях

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Комментарии
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Ещё бы Сельта его не выкупила) забивает Реалу и Барсе, кто в Сельта ещё на такое способен? Жаль что в рпл он себя так не реализовал
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Ответ на комментарий Максим Анатольевич👌🏻 
Его тут общение с Текилой сбивало
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Источник: Ставка ТВ
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