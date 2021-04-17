Смолов снова забьет? Букмекеры оценили шансы игрока на гол против «Ростова»
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Федор Смолов после зимней паузы забил 5 голов в пяти матчах. Забьет сегодня снова в матче против «Ростова»?
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Какие кэфы на статистику игрока против «Ростова»?
В 26 туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Ростовом». Вот какие дают кэфы на статистику игрока в этом матче.
- Забьет гол — 2.75.
- Откроет счет в матче — 6.00.
- Забьет последний гол в матче — 6.00.
- Сделает дубль — 12.00.
- Сделает хет-трик — 51.00.
Напомним, что в этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 16 матчей, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.
Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде за «Сельту», в которой забил два гола в 14 матчах. Один из этих голов был забит в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).
Как вы думаете, сколько забьет Смолов до конца сезона? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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