Betting Insider

Смолов снова забьет? Букмекеры оценили шансы игрока на гол против «Ростова»

автор Алексей Шабалдин

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Федор Смолов после зимней паузы забил 5 голов в пяти матчах. Забьет сегодня снова в матче против «Ростова»?

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Какие кэфы на статистику игрока против «Ростова»?

В 26 туре РПЛ «Локомотив» встретится с «Ростовом». Вот какие дают кэфы на статистику игрока в этом матче.

  • Забьет гол — 2.75.
  • Откроет счет в матче — 6.00.
  • Забьет последний гол в матче — 6.00.
  • Сделает дубль — 12.00.
  • Сделает хет-трик — 51.00.

Напомним, что в этом сезоне Смолов провел за «Локомотив» 16 матчей, в которых забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. 

Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде за «Сельту», в которой забил два гола в 14 матчах. Один из этих голов был забит в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).

Как вы думаете, сколько забьет Смолов до конца сезона? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
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Wasso
70.3% WR1.76% ROI
Да вот Ростову точно забьёт) и вообще он не так и плох ))
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Платон Платонов2
0% WR0% ROI
нисколько он не забьет
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Валера Мороз
43.3% WR-8.14% ROI
ростов уверен побед
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Wasso
70.3% WR1.76% ROI
Валера Морозростов уверен побед
Да несмотря на чью - либо победу, голов буде вдоволь!)
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