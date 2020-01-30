Betting Insider

Смолов переходит в «Сельту» на правах аренды. Завтра медосмотр

Игрок сборной России Федор Смолов готовится перейти в «Сельту». «Локомотив» одобрил трансфер на правах аренды. Уже сегодня игрок отправится в Испанию, а завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт. Об этом стало известно корреспонденту Betting Insider от надежного источника, близкого к переговорам.

В текущем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.

После 21 тура Ла Лиги «Сельта» находится на 18 месте в таблице, набрав 17 очков. В 13 последних матчах чемпионата команда одержала всего одну победу. Лучший бомбардир «Сельты» Яго Аспас забил 7 из 17 мячей команды.

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Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Ок там он пусть играет
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пенки там будет бить
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пусть играет посмотрим как унего там сложиться
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Скамейка для загара...
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оба на ЧМ пенальти не забили😁
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Он уже в заявке
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Кому это бревно нужно, которое с метра в ворота попасть не может?
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да, стоило накосячить как подорвал всю карьеру, наверное психологически от таких Бабушек как вы и потерял вкус к футболу.
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