«Локомотив» на правах аренды отпустил Федора Смолова в «Сельту». Уже через два дня российский форвард дебютировал в Ла Лиге. Клуб из Виго минимально уступил «Валенсии» (0:1), а Федор ничем особенным не запомнился за 15 минут игрового времени (1 удар и 3 точные передачи). В последнем сыгранном туре против «Севильи» он вышел уже в старте – получил желтую карточку и заменился за две минуты до победного гола своей команды (2:1).
В чемпионате Испании осталось провести еще 15 туров. Букмекеры уже открыли линии специальных ставок на то, как Смолов проведет остаток сезона в «Сельте».
- «Сельта» выкупит контракт Смолова: да – 2.15, нет – 1.65;
- Тотал голов в составе испанской команды: ТБ (2.5) – 2.10, ТМ (2.5) – 1.65;
- Количество голевых передач: ТБ (0.5) – 1.55, ТМ (0.5) – 2.30;
- Дубль: да – 5.80, нет – 1.10;
- Хет-трик – 30.00;
- Автогол: да – 11.00, нет – 1.01;
- Количество желтых карточек: ТБ (2.5) – 2.40, ТМ (2.5) – 1.50.
у«Сельта» после 23 сыгранных туров в турнирной таблице находится в двух очках от зоны вылета. Команда забила лишь 19 голов в текущем сезоне – меньше только у «Леганеса» (18). Яго Аспас – единственный игрок в команде, который забил более двух голов (на его счету 8 мячей в 23 матчах).
Перехваты, отборы, обводки, точность передач и другие преимущества Смолова
Федор присоединился к коллективу, который создает достаточное количество голевых моментов, но имеет катастрофические проблемы с реализацией. В чемпионате Испании по показателю xG (количество ожидаемых голов) только «Атлетико» (xG – 35.95, количество забитых мячей – 23) реализует свои моменты хуже «Сельты» (xG – 26.25, количество забитых мячей – 19).
Смолову в концовке сезона нужно сыграть лучше других форвардов клуба, и тогда полноценный контракт будет у него в кармане. За «Локомотив» в сезоне-2019/20 Смолов отыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
- Показатель ожидаемых забитых голов xG – 5.08 (xG90 – 0.50). То есть, Смолов забил на два гола меньше, чем рассчитала статистика xG;
- Показатель ожидаемых голевых передач xA – 2.40 (xA90 – 0.24).
Статистика по количеству ожидаемых голов и результативных передач Яго Аспаса (8 голов, 1 голевая):
- xG – 10.58 (xG90 – 0.46). Испанец не догоняет статистику почти на два мяча;
- xA – 2.96 (xA90 – 0.13).
В чемпионате Испании лишь два футболиста имеют больший показатель xG, чем Аспас – Карим Бензема (13.64) и Лионель Месси (10.74). Аргентинец, который номинально играет на позиции правого полузащитника, но традиционно перемещается по всей линии атаки, имеет космические показатели. Месси отыграл в Ла Лиге 18 матчей, в которых отметился 14 голами и 11 ассистами. Эти цифры впечатляют: xG90 – 0.63, xA90 – 0.50.
Но даже статистика Смолова выглядят конкурентными для тройки лучших бомбардиров Ла Лиги. По тому, что он показывал в первой части сезона РПЛ, его показатель ожидаемых забитых голов находится на уровне форвардов «Реала» и «Барсы», а по голевым даже превосходит:
- Карим Бензема: 13 голов и 6 ассистов в 22 матчах, xG90 – 0.66, xA90 – 0.24;
- Луис Суарес: 11 голов и 7 ассистов в 17 матчах, xG90 – 0.65, xA90 – 0.19.
То есть, если бы Смолов с начала сезона был основным форвардом «Сельты», а команда создавала ему такое же количество моментов, как и Аспасу, наш соотечественник вполне мог включиться в бомбардирскую гонку чемпионата Испании.
В 14 матчах РПЛ Федор и забил только 3 мяча (31-е место в лиге), но у него хватает других достоинств – в РПЛ он был одним из лучших форвардов в среднем за игру по подборам (3.8), перехватам (2.2), отборам (1.48), обводкам (4.6) и точным передачам (78%). Да, были проблемы с процентом выигранных единоборств, но ведь у Аспаса в этом компоненте показатели не намного лучше (33% выигранных единоборств против 35%). Яго лишь немного лучше раздает передачи (80%), но в остальном Смолов превосходит своего нового партнера.
Если Федор наберет форму, он способен вытеснить Аспаса из стартового состава, а поэтому и ставка ТБ (2.5) голов Смолова до завершения сезона выглядит перспективно. Другое дело, что в РПЛ Федор не оправдывал статистику (при 5.08 ожидаемых голов он забил только 3 мяча), к тому же у него в испанском чемпионате могут возникнуть трудности с адаптацией.
«Реал» – «Сельта»
В следующем туре «Сельта» сыграет против «Реала», вот специальная линия букмекеров на Федора Смолова к этому матчу:
- Выйдет в стартовом составе: да – 1.40, нет – 2.72;
- Выйдет на замену: да – 2.55, нет – 1.45;
- Забьет или отдаст голевую передачу: да – 5.80, нет – 1.10;
- Примет участие в матче: да – 1.05, нет – 7.80;
- Проведет полный матч: да – 4.00, нет – 1.20.
Автор: Владислав Авраменко
Сможет ли Смолов адаптироваться и остаться в «Сельте»? Пишите в комментариях
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