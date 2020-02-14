«Локомотив» на правах аренды отпустил Федора Смолова в «Сельту». Уже через два дня российский форвард дебютировал в Ла Лиге. Клуб из Виго минимально уступил «Валенсии» (0:1), а Федор ничем особенным не запомнился за 15 минут игрового времени (1 удар и 3 точные передачи). В последнем сыгранном туре против «Севильи» он вышел уже в старте – получил желтую карточку и заменился за две минуты до победного гола своей команды (2:1).

В чемпионате Испании осталось провести еще 15 туров. Букмекеры уже открыли линии специальных ставок на то, как Смолов проведет остаток сезона в «Сельте».

«Сельта» выкупит контракт Смолова: да – 2.15 , нет – 1.65 ;

, нет – ; Тотал голов в составе испанской команды: ТБ (2.5) – 2.10 , ТМ (2.5) – 1.65 ;

, ТМ (2.5) – ; Количество голевых передач: ТБ (0.5) – 1.55 , ТМ (0.5) – 2.30 ;

, ТМ (0.5) – ; Дубль: да – 5.80 , нет – 1.10 ;

, нет – ; Хет-трик – 30.00 ;

; Автогол: да – 11.00 , нет – 1.01 ;

, нет – ; Количество желтых карточек: ТБ (2.5) – 2.40, ТМ (2.5) – 1.50.

у«Сельта» после 23 сыгранных туров в турнирной таблице находится в двух очках от зоны вылета. Команда забила лишь 19 голов в текущем сезоне – меньше только у «Леганеса» (18). Яго Аспас – единственный игрок в команде, который забил более двух голов (на его счету 8 мячей в 23 матчах).

Перехваты, отборы, обводки, точность передач и другие преимущества Смолова

Федор присоединился к коллективу, который создает достаточное количество голевых моментов, но имеет катастрофические проблемы с реализацией. В чемпионате Испании по показателю xG (количество ожидаемых голов) только «Атлетико» (xG – 35.95, количество забитых мячей – 23) реализует свои моменты хуже «Сельты» (xG – 26.25, количество забитых мячей – 19).

Смолову в концовке сезона нужно сыграть лучше других форвардов клуба, и тогда полноценный контракт будет у него в кармане. За «Локомотив» в сезоне-2019/20 Смолов отыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Показатель ожидаемых забитых голов xG – 5.08 (xG90 – 0.50). То есть, Смолов забил на два гола меньше, чем рассчитала статистика xG ;

То есть, Смолов забил на два гола меньше, чем рассчитала статистика xG Показатель ожидаемых голевых передач xA – 2.40 (xA90 – 0.24).

Статистика по количеству ожидаемых голов и результативных передач Яго Аспаса (8 голов, 1 голевая):

xG – 10.58 (xG90 – 0.46). Испанец не догоняет статистику почти на два мяча;

Испанец не догоняет статистику почти на два мяча; xA – 2.96 (xA90 – 0.13).

В чемпионате Испании лишь два футболиста имеют больший показатель xG, чем Аспас – Карим Бензема (13.64) и Лионель Месси (10.74). Аргентинец, который номинально играет на позиции правого полузащитника, но традиционно перемещается по всей линии атаки, имеет космические показатели. Месси отыграл в Ла Лиге 18 матчей, в которых отметился 14 голами и 11 ассистами. Эти цифры впечатляют: xG90 – 0.63, xA90 – 0.50.

Но даже статистика Смолова выглядят конкурентными для тройки лучших бомбардиров Ла Лиги. По тому, что он показывал в первой части сезона РПЛ, его показатель ожидаемых забитых голов находится на уровне форвардов «Реала» и «Барсы», а по голевым даже превосходит:

Карим Бензема: 13 голов и 6 ассистов в 22 матчах, xG90 – 0.66, xA90 – 0.24 ;

; Луис Суарес: 11 голов и 7 ассистов в 17 матчах, xG90 – 0.65, xA90 – 0.19.

То есть, если бы Смолов с начала сезона был основным форвардом «Сельты», а команда создавала ему такое же количество моментов, как и Аспасу, наш соотечественник вполне мог включиться в бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

В 14 матчах РПЛ Федор и забил только 3 мяча (31-е место в лиге), но у него хватает других достоинств – в РПЛ он был одним из лучших форвардов в среднем за игру по подборам (3.8), перехватам (2.2), отборам (1.48), обводкам (4.6) и точным передачам (78%). Да, были проблемы с процентом выигранных единоборств, но ведь у Аспаса в этом компоненте показатели не намного лучше (33% выигранных единоборств против 35%). Яго лишь немного лучше раздает передачи (80%), но в остальном Смолов превосходит своего нового партнера.

Если Федор наберет форму, он способен вытеснить Аспаса из стартового состава, а поэтому и ставка ТБ (2.5) голов Смолова до завершения сезона выглядит перспективно. Другое дело, что в РПЛ Федор не оправдывал статистику (при 5.08 ожидаемых голов он забил только 3 мяча), к тому же у него в испанском чемпионате могут возникнуть трудности с адаптацией.

«Реал» – «Сельта»

В следующем туре «Сельта» сыграет против «Реала», вот специальная линия букмекеров на Федора Смолова к этому матчу:

Выйдет в стартовом составе: да – 1.40 , нет – 2.72 ;

, нет – ; Выйдет на замену: да – 2.55 , нет – 1.45 ;

, нет – ; Забьет или отдаст голевую передачу: да – 5.80 , нет – 1.10 ;

, нет – ; Примет участие в матче: да – 1.05 , нет – 7.80 ;

, нет – ; Проведет полный матч: да – 4.00, нет – 1.20.

Автор: Владислав Авраменко

Сможет ли Смолов адаптироваться и остаться в «Сельте»? Пишите в комментариях

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