Betting Insider

Снуп Догг готов поставить 2 млн на ютубера в поединке с бойцом MMA. Он бросил вызов Дэйне Уайту

автор Сергей Рябкин

17 апреля состоится боксерский поединок между бойцом MMA Беном Аскреном и популярным блогером Джейком Полом

Президент UFC Дэйна Уайт пришел в подкаст к Майку Тайсону и уничижительно высказался о шансах Пола. Дэйна заявил, что легко поставит миллион долларов на Аскрена. 

Джейк Пол сам поучаствовал в разговоре, выразил готовность поставить два миллиона на свою победу и призвал Дэйну удвоить ставку. 

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Ютубера поддержал и Снуп Дог. «Эй, Дэйна Уайт, смотрю, ты сильно веришь в своего парня, верно? Идешь против моего корешка Джейка. Говоришь, что поставишь миллион? Ты глава корпорации UFC, у тебя точно есть больше миллиона. Вкрути два. Вкрути два миллиона долларов, и мы уравняем ставку», – цитирует рэпера Bleacher Report. Уайт пока не ответил на предложение. 

В соцсетях отмечают, что негатив Уайта по отношению к Полу может быть связан с тем, что ютубер и боец смешанного стиля проведут поединок на боксерском ринге, а не подерутся в октагоне в рамках MMA. 

А что говорят букмекеры? 

Несмотря на кажущийся очевидным исход, букмекеры считают фаворитом именно ютубера. Пол уже трижды участвовал в боксерских поединках и во всех побеждал нокаутом. На блогера можно поставить с коэффициентом 1.40

Бен Аскрен же закончил карьеру в MMA, причем двумя поражениями. Кэф на его победу составляет 2.78.

Как думаете, Дэйна Уайт ответит на предложение Снуп Дога? А сами ставили на бокс и ММА? Делитесь в комментариях!

Комментарии
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Средство Победы
66.3% WR-4.65% ROI
Да будет бой!
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Ставками на бокс и ММА не увлекаюсь) Но более профессиональный думаю взял бы вверх)несмотря на коэффициент завышенный
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
StavkaIgraСтавками на бокс и ММА не увлекаюсь) Но более профессиональный думаю взял бы вверх)несмотря на коэффициент завышенный
Думаю Снуп сольёт $, хотя для него это не много )))
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Штаб "Континенталь"
68.4% WR-2.23% ROI
хрустальный аскрен проиграет 99%
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Alisher Nizamov
0% WR0% ROI
ok
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Штаб "Континенталь"хрустальный аскрен проиграет 99%
Почему так думаешь?)
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Дана Каримова
53.7% WR-3.71% ROI
Не знаю возможно ответит , но я уже писала о том что не смотрю ни бокс ни подобные бои не увлекаюсь и не разбираюсь в этом , только футбол и другие виды спорта .
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Ну по по-моему мнению, профессиональный боец на изи нокаутирует смельчака)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Дана КаримоваНе знаю возможно ответит , но я уже писала о том что не смотрю ни бокс ни подобные бои не увлекаюсь и не разбираюсь в этом , только футбол и другие виды спорта .
Такие интересные статьи тоже адреналину добавляют)
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Дана Каримова
53.7% WR-3.71% ROI
Возможно , но это только для мужского населения наверно а не для нас .
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