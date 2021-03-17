Снуп Догг готов поставить 2 млн на ютубера в поединке с бойцом MMA. Он бросил вызов Дэйне Уайту

17 апреля состоится боксерский поединок между бойцом MMA Беном Аскреном и популярным блогером Джейком Полом.

Президент UFC Дэйна Уайт пришел в подкаст к Майку Тайсону и уничижительно высказался о шансах Пола. Дэйна заявил, что легко поставит миллион долларов на Аскрена.

Джейк Пол сам поучаствовал в разговоре, выразил готовность поставить два миллиона на свою победу и призвал Дэйну удвоить ставку.

Ютубера поддержал и Снуп Дог. «Эй, Дэйна Уайт, смотрю, ты сильно веришь в своего парня, верно? Идешь против моего корешка Джейка. Говоришь, что поставишь миллион? Ты глава корпорации UFC, у тебя точно есть больше миллиона. Вкрути два. Вкрути два миллиона долларов, и мы уравняем ставку», – цитирует рэпера Bleacher Report. Уайт пока не ответил на предложение.

В соцсетях отмечают, что негатив Уайта по отношению к Полу может быть связан с тем, что ютубер и боец смешанного стиля проведут поединок на боксерском ринге, а не подерутся в октагоне в рамках MMA.

А что говорят букмекеры?

Несмотря на кажущийся очевидным исход, букмекеры считают фаворитом именно ютубера. Пол уже трижды участвовал в боксерских поединках и во всех побеждал нокаутом. На блогера можно поставить с коэффициентом 1.40.

Бен Аскрен же закончил карьеру в MMA, причем двумя поражениями. Кэф на его победу составляет 2.78.

Как думаете, Дэйна Уайт ответит на предложение Снуп Дога? А сами ставили на бокс и ММА? Делитесь в комментариях!