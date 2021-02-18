Betting Insider

Сон может уйти из «Тоттенхэма». «Реал» – один из фаворитов

автор Алексей Шабалдин

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По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может сменить клуб уже ближайшим летом. Betfair уже начал активно принимать ставки на трансфер корейца. 

«Тоттенхэм» хочет повысить Сону зарплату, но кореец пока не продлевает контракт – текущий действует до 2023 года.

Куда перейдет Сон?

«Реал» – главный фаворит. Но есть еще несколько претендентов:

  • «Реал» – 4.0
  • «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» – 6.0
  • «ПСЖ» – 7.0
  • «Манчестер Сити» – 8.0
  • «Интер» – 10.0
  • «Бавария» – 13.0
  • «Челси» – 15.0

Напомним, что кореец в этом сезоне провел за «Тоттенхэм» 23 матча, где забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. 

А как вы думаете, куда лучше стоит перейти Сону? Делитесь своим мнением в комментариях!

Комментарии
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nandrievsky
53.3% WR-2.35% ROI
Сон Хын Мин — южнокорейский футболист, нападающий клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Республики Корея. Трижды признавался лучшим азиатским футболистом на международной арене, 4 раза признавался лучшим футболистом года в Республике Корея. В сборной своей страны на чемпионате мира 2018 года в России забил по мячу в ворота сборных Мексики (1:2) и Германии (2:0). 28 лет, огромный потенциал, стоит любых денег.
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теневой телепузик
60% WR2.97% ROI
купить может любой, но по стилю игры ближе к интеру
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Сергей 33
28.6% WR-10.55% ROI
С таким лицом он не увидит куда надо идти, только к чым яму ыру
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