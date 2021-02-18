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По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может сменить клуб уже ближайшим летом. Betfair уже начал активно принимать ставки на трансфер корейца.



«Тоттенхэм» хочет повысить Сону зарплату, но кореец пока не продлевает контракт – текущий действует до 2023 года.

Куда перейдет Сон?

«Реал» – главный фаворит. Но есть еще несколько претендентов:

«Реал» – 4.0

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» – 6.0

«ПСЖ» – 7.0

«Манчестер Сити» – 8.0

«Интер» – 10.0

«Бавария» – 13.0

«Челси» – 15.0

Напомним, что кореец в этом сезоне провел за «Тоттенхэм» 23 матча, где забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.

А как вы думаете, куда лучше стоит перейти Сону? Делитесь своим мнением в комментариях!