У игрока зашел экспресс с кэфом 112 на матчи ЛЧ! На что он ставил?

Каппер собрал экспресс из двух событий. В купон вошли встречи Лиги чемпионов, игрок делал ставки на точный счет:

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: ставка на счет 2:0 с кэфом 7.00 ;

; «Реал Мадрид» — «Аталанта»: ставка на счет 3:1 с кэфом 16.00.

Размер ставки был 100 рублей, общий коэффициент — 112.00.

Наверняка подобные ставки делали очень многие игроки, но у этого каппера все сошлось как надо.

«Ман Сити» забил два мяча немецкой команде уже к 18-й минуте, и экспресс был под угрозой. Однако команда Хосепа Гвардиолы насытилась подобным преимуществом, и до конца матча счет не изменился.

Ставка 3:1 на игру «Мадрида» и «Аталанты» выглядела вполне логично — многие «грузили» «тотал больше» на этот поединок. Хотя к 80-й минуте счет был 2:0. Но в заключительной десятиминутке команды отличились по разу, завершив матч именно так, как было нужно игроку.

Успешно зашедший экспресс принес игроку 11 200 рублей.

Делаете подобные экспрессы на ЛЧ? Какой максимальный кэф заходил у вас? Расскажите про ваши истории успеха в комментариях!