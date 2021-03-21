У игрока зашел экспресс с кэфом 112 на матчи ЛЧ! На что он ставил?
Каппер собрал экспресс из двух событий. В купон вошли встречи Лиги чемпионов, игрок делал ставки на точный счет:
- «Манчестер Сити» — «Боруссия» М: ставка на счет 2:0 с кэфом 7.00;
- «Реал Мадрид» — «Аталанта»: ставка на счет 3:1 с кэфом 16.00.
Размер ставки был 100 рублей, общий коэффициент — 112.00.
Наверняка подобные ставки делали очень многие игроки, но у этого каппера все сошлось как надо.
«Ман Сити» забил два мяча немецкой команде уже к 18-й минуте, и экспресс был под угрозой. Однако команда Хосепа Гвардиолы насытилась подобным преимуществом, и до конца матча счет не изменился.
Ставка 3:1 на игру «Мадрида» и «Аталанты» выглядела вполне логично — многие «грузили» «тотал больше» на этот поединок. Хотя к 80-й минуте счет был 2:0. Но в заключительной десятиминутке команды отличились по разу, завершив матч именно так, как было нужно игроку.
Успешно зашедший экспресс принес игроку 11 200 рублей.