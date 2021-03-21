Betting Insider

У игрока зашел экспресс с кэфом 112 на матчи ЛЧ! На что он ставил?

автор Юрий Еремичев

Каппер собрал экспресс из двух событий. В купон вошли встречи Лиги чемпионов, игрок делал ставки на точный счет: 

  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» М: ставка на счет 2:0 с кэфом 7.00;
  • «Реал Мадрид» — «Аталанта»: ставка на счет 3:1 с кэфом 16.00.

Размер ставки был 100 рублей, общий коэффициент — 112.00.

Наверняка подобные ставки делали очень многие игроки, но у этого каппера все сошлось как надо.

«Ман Сити» забил два мяча немецкой команде уже к 18-й минуте, и экспресс был под угрозой. Однако команда Хосепа Гвардиолы насытилась подобным преимуществом, и до конца матча счет не изменился.

Ставка 3:1 на игру «Мадрида» и «Аталанты» выглядела вполне логично  — многие «грузили» «тотал больше» на этот поединок. Хотя к 80-й минуте счет был 2:0. Но в заключительной десятиминутке команды отличились по разу, завершив матч именно так, как было нужно игроку. 

Успешно зашедший экспресс принес игроку 11 200 рублей.

Делаете подобные экспрессы на ЛЧ? Какой максимальный кэф заходил у вас? Расскажите про ваши истории успеха в комментариях!

Комментарии
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Wasso
69.5% WR0.94% ROI
На точный счёт брал редко, а выстрелило только раз - это известнейший матч Барселоны - ПСЖ и счёт соответственно 6:1
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Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
с своей жизни 3 раза ставил на тс. и только 2 зашли. причем один мне дали бесплатно. типа пробник 😀 2:1 тогда. какой-то чемп неизвестный мне. и также на РПЛ. рубин-Ахмат тогда 1:1 сгоняли. лет 5 назад где-то
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Wasso
69.5% WR0.94% ROI
Средство Победыс своей жизни 3 раза ставил на тс. и только 2 зашли. причем один мне дали бесплатно. типа пробник 😀 2:1 тогда. какой-то чемп неизвестный мне. и также на РПЛ. рубин-Ахмат тогда 1:1 сгоняли. лет 5 назад где-то
Да, счёт не актуальная ставка, только если действительно чуйка)))
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Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
WassoДа, счёт не актуальная ставка, только если действительно чуйка)))
да, соглашусь. очень сложно предугадать
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Виталий Шевченко10
71.6% WR9.72% ROI
чтобы такие кэфы заходили надо было с детства оно кушать ложками))))
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Средство Победыс своей жизни 3 раза ставил на тс. и только 2 зашли. причем один мне дали бесплатно. типа пробник 😀 2:1 тогда. какой-то чемп неизвестный мне. и также на РПЛ. рубин-Ахмат тогда 1:1 сгоняли. лет 5 назад где-то
Я неоднократно собирал экспрессы на точные счета и сейчас периодически балуюсь.
Но зашло именно экспрессом только однажды, взял три игры кубка "Либертадорес" (победы Бока Хуниорс,Интернасионал,Атлетико Минейро) поставил по 2:0 счета, общий коэффициент вышел 263. 
Там реально я действовал по логике, так как в первых их играх все эти команды выиграли в гостях по 0:1 и в ответных домашних играх шанс забить выше ,а шанс пропустить ниже -раз и в гостях не пустили)Ну и удача,конечно, без нее никуда))
Жаль, что здесь нельзя файлы прикреплять),так как скрин даже сохранился.
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Виталий Шевченко10чтобы такие кэфы заходили надо было с детства оно кушать ложками))))
Ну это еще немного, в разы больше периодически заходили и у меня и у людей)
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Виталий Шевченко10
71.6% WR9.72% ROI
StavkaIgraНу это еще немного, в разы больше периодически заходили и у меня и у людей)
что я могу сказать красава просто у меня в 8 со скрипом залетают, а если 20 то из купона одна команда не залазит всегда как не старался не пруха))) 👍👍👍
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StavkaIgra
58.6% WR-4.33% ROI
Средство Победыс своей жизни 3 раза ставил на тс. и только 2 зашли. причем один мне дали бесплатно. типа пробник 😀 2:1 тогда. какой-то чемп неизвестный мне. и также на РПЛ. рубин-Ахмат тогда 1:1 сгоняли. лет 5 назад где-то
Я вот года два назад еще баловался ординарами на ТС в НХЛ) Например,на 5:3 или 6:2/6:3 коэффициенты очень вкусные. Проходили и не раз.
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Средство Победы
66.7% WR-4.17% ROI
StavkaIgraЯ вот года два назад еще баловался ординарами на ТС в НХЛ) Например,на 5:3 или 6:2/6:3 коэффициенты очень вкусные. Проходили и не раз.
круто, молодец. но это не по мне. тут только удача и фарт
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