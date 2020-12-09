Как оставаться в плюсе на дистанции и какую статистику использовать? Советы ученого из Вышки

Кандидат физико-математических наук Александр Дагаев в интервью Sports.ru рассказал о том, как создавался новый календарь РПЛ, какие аномалии в спорте можно выявить с помощью математики, и что может помочь в ставках на спорт.

Главная задача букмекера – получить процент с каждого рубля, а не точно предсказать исход матча. Поэтому стоит помнить о том, что выигрывать нужно у других людей, а не у букмекеров. Обыграть букмекеров невозможно даже с помощью статистики: они почувствуют профессионала и заблокируют.

Букмекер видит поток ставок, а не явного фаворита – важнее уберечь себя от проигрыша и выровнять ситуацию. Знаете, при каких условиях коэффициент на победу России в матче со Швецией может сильно упасть? При помощи какой стратегии можно в среднем остаться в плюсе? Статистика, доступная всем, не поможет выбрать выгодный исход. Тогда что делать?

Александр Дагаев: «зарабатывать на ставках, обладая той же информацией, что и другие – не получится»

Как болельщики влияют на потоки ставок?

Тот исход, те коэффициенты, которые букмекер назначает на матч, отражают потоки ставок, которые поступают на матч со стороны болельщиков. Болельщики в определенных случаях могут быть необъективны.

Давайте представим, что сейчас пройдет матч между Россией и Швецией. Предположим, возможны только два исхода, потому что это какая-нибудь квалификация и можно пройти в следующий раунд или вылететь. Согласимся, что объективные вероятности на проход одинаковые. Тогда букмекер, который работает без комиссии, поставил бы коэффициенты 2.00 и 2.00 на каждое из событий. Букмекер, который работает с комиссией, поставил бы 1.95 и 1.95 на каждое из событий.

Тут вдруг все российские болельщики пошли ставить на Россию (эффект толпы в ставках на спорт). Что происходит с точки зрения букмекера? Букмекер видит поток ставок на Россию. Букмекер понимает, что, если вдруг Россия выиграет, то он останется в минусе. Ему нужно выравнивать ситуацию, он понижает коэффициент на Россию, увеличивает коэффициент на Швецию до тех пор, пока поток на Швецию не вырастет и не выровняет поток ставок на Россию. Знаете, как еще букмекеры дурачат капперов, заставляя делать не очень вероятные ставки?

Но в моей-то голове объективная оценка исхода матча никак не изменилась от того, что букмекер под воздействием настроения болельщиков изменил коэффициенты. Поэтому, если я по-прежнему считаю, что Россия и Швеция выиграют с одинаковой вероятностью, то что я должен сделать, когда увижу линию от букмекера, который дает маленький коэффициент на Россию и большой – на Швецию? Я, конечно, побегу ставить на Швецию, потому что при равной вероятности там выиграю больше.

Как в среднем остаться в плюсе?

Один конкретный матч может закончиться удачно или неудачно, я могу выиграть и проиграть. Но если я сыграю 100 таких матчей, то в 50 из них я выиграл, в 50 – проиграл, но проигрывать я буду стандартную ставку, а выигрывать – по повышенному коэффициенту. Это позволит мне в среднем оставаться в плюсе. Но такие матчи, где моя субъективная оценка вероятности исходов сильно отличается от линии букмекеров, нужно выискивать.

Статистика – полезный инструмент?

Вы играете не против букмекера. Вы играете против других игроков, а букмекер – лишь посредник. Статистика открыта для всех. Когда вы обладаете тем же самым знанием, что и другие игроки, вы их не обыграете. Вы можете обыграть людей, которые делают ставки, отклоняясь от объективной статистики, и заработать их деньги.

Например, есть объективная статистика, что в матче этих команд обычно забивается больше 2,5 мячей. Дальше у болельщиков начинаются рассуждения такого вида: ага, играют результативные команды. Соответственно, идет поток ставок на то, что будет забито больше 2,5 мячей. Букмекер тоже это знает, а поток ставок все идет и идет. Тогда он вынужден понижать и без того низкий коэффициент на событие. В итоге даже если мы угадаем наиболее вероятный исход, то заработаем мало денег.

А вот если у нас появилась инсайдерская информация, что ведущие форварды получили травмы, и мы поставили на то, что забито будет меньше 2,5 мячей, то мы сможем заработать за счет игроков, которые не обладали этой информацией.

Зарабатывать больше, обладая той же информацией, что и другие болельщики, у нас не получится.

О правильном поиске информации мы рассказывали в материале Люка Джордана.

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