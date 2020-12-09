Betting Insider

Как оставаться в плюсе на дистанции и какую статистику использовать? Советы ученого из Вышки

Кандидат физико-математических наук Александр Дагаев в интервью Sports.ru рассказал о том, как создавался новый календарь РПЛ, какие аномалии в спорте можно выявить с помощью математики, и что может помочь в ставках на спорт. 

Главная задача букмекера – получить процент с каждого рубля, а не точно предсказать исход матча. Поэтому стоит помнить о том, что выигрывать нужно у других людей, а не у букмекеров. Обыграть букмекеров невозможно даже с помощью статистики: они почувствуют профессионала и заблокируют.

Букмекер видит поток ставок, а не явного фаворита – важнее уберечь себя от проигрыша и выровнять ситуацию. Знаете, при каких условиях коэффициент на победу России в матче со Швецией может сильно упасть? При помощи какой стратегии можно в среднем остаться в плюсе? Статистика, доступная всем, не поможет выбрать выгодный исход. Тогда что делать? 

Александр Дагаев: «зарабатывать на ставках, обладая той же информацией, что и другие – не получится»

Как болельщики влияют на потоки ставок?

Тот исход, те коэффициенты, которые букмекер назначает на матч, отражают потоки ставок, которые поступают на матч со стороны болельщиков. Болельщики в определенных случаях могут быть необъективны.

Давайте представим, что сейчас пройдет матч между Россией и Швецией. Предположим, возможны только два исхода, потому что это какая-нибудь квалификация и можно пройти в следующий раунд или вылететь. Согласимся, что объективные вероятности на проход одинаковые. Тогда букмекер, который работает без комиссии, поставил бы коэффициенты 2.00 и 2.00 на каждое из событий. Букмекер, который работает с комиссией, поставил бы 1.95 и 1.95 на каждое из событий.

Тут вдруг все российские болельщики пошли ставить на Россию (эффект толпы в ставках на спорт). Что происходит с точки зрения букмекера? Букмекер видит поток ставок на Россию. Букмекер понимает, что, если вдруг Россия выиграет, то он останется в минусе. Ему нужно выравнивать ситуацию, он понижает коэффициент на Россию, увеличивает коэффициент на Швецию до тех пор, пока поток на Швецию не вырастет и не выровняет поток ставок на Россию. Знаете, как еще букмекеры дурачат капперов, заставляя делать не очень вероятные ставки? 

Но в моей-то голове объективная оценка исхода матча никак не изменилась от того, что букмекер под воздействием настроения болельщиков изменил коэффициенты. Поэтому, если я по-прежнему считаю, что Россия и Швеция выиграют с одинаковой вероятностью, то что я должен сделать, когда увижу линию от букмекера, который дает маленький коэффициент на Россию и большой – на Швецию? Я, конечно, побегу ставить на Швецию, потому что при равной вероятности там выиграю больше.

Как в среднем остаться в плюсе?

Один конкретный матч может закончиться удачно или неудачно, я могу выиграть и проиграть. Но если я сыграю 100 таких матчей, то в 50 из них я выиграл, в 50 – проиграл, но проигрывать я буду стандартную ставку, а выигрывать – по повышенному коэффициенту. Это позволит мне в среднем оставаться в плюсе. Но такие матчи, где моя субъективная оценка вероятности исходов сильно отличается от линии букмекеров, нужно выискивать.

Статистика – полезный инструмент?

Вы играете не против букмекера. Вы играете против других игроков, а букмекер – лишь посредник. Статистика открыта для всех. Когда вы обладаете тем же самым знанием, что и другие игроки, вы их не обыграете. Вы можете обыграть людей, которые делают ставки, отклоняясь от объективной статистики, и заработать их деньги.

Например, есть объективная статистика, что в матче этих команд обычно забивается больше 2,5 мячей. Дальше у болельщиков начинаются рассуждения такого вида: ага, играют результативные команды. Соответственно, идет поток ставок на то, что будет забито больше 2,5 мячей. Букмекер тоже это знает, а поток ставок все идет и идет. Тогда он вынужден понижать и без того низкий коэффициент на событие. В итоге даже если мы угадаем наиболее вероятный исход, то заработаем мало денег.

А вот если у нас появилась инсайдерская информация, что ведущие форварды получили травмы, и мы поставили на то, что забито будет меньше 2,5 мячей, то мы сможем заработать за счет игроков, которые не обладали этой информацией.

Зарабатывать больше, обладая той же информацией, что и другие болельщики, у нас не получится. 

О правильном поиске информации мы рассказывали в материале Люка Джордана.

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Источники: https://cdnimg.rg.ruhttps://s.yimg.com/

Комментарии
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katyushaa29
0% WR0% ROI
Еще бы сделали материал по тому, где искать инсайдерскую инфу. Тогда все бы обладали инфой и снова не получилось бы обыграть бука. Замкнутый круг))
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ОЛДOBЫЙ PLAYER
35.6% WR-6.85% ROI
Если бы вы объяснили вашу систему расчёта ROI, не кому не понятную, было бы здорово. 
Объясню на примере. 
Банк был 20 000В, ставок 7 и все плюсовые. ROI были 10.44 
Далее были сделаны 4 ставки. 1700В проигрыш и 5700 выигрыш, при этом банк стал 27 000В. Но ROI упали до 8.74. 
Что это за система? Для тех ребят которые ставят на огромный кэф что б залететь за пару дней в конкурс? Кстати если поставить 500-700В и проиграть, ROI вырастут 🤣 в чем суть?
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link2020
33% WR-6.21% ROI
Банк нужен большой и ставить 3-5% от банка и будешь в плюсе.
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Сергей Петров105
0% WR0% ROI
Ребята, ну вы чего? Какие ещё ученые-копчёные) ставки это развлечение и когда вы это поймёте, жизнь новыми красками заиграет.
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Поддержка BI #5
20% WR-2.05% ROI
ОЛДOBЫЙ PLAYERЕсли бы вы объяснили вашу систему расчёта ROI, не кому не понятную, было бы здорово. Объясню на примере. Банк был 20 000В, ставок 7 и все плюсовые. ROI были 10.44 Далее были сделаны 4 ставки. 1700В проигрыш и 5700 выигрыш, при этом банк стал 27 000В. Но ROI упали до 8.74. Что это за система? Для тех ребят которые ставят на огромный кэф что б залететь за пару дней в конкурс? Кстати если поставить 500-700В и проиграть, ROI вырастут 🤣 в чем суть? 
Мы несколько изменили формулу подсчета ROI, пессимизировав пользователей, которые сделали небольшое количество ставок. Теперь она выглядит так:
ROI= ((a-b)*100.0/b) *(exp(2.0*n/х)-1)*1.0/(exp(2.0*n/х)+1), где
n – количество ставок пользователя,
x – коэффициент для данного временного периода,
a – суммы выигранной виртуальной валюты,
b – сумма проставленной виртуальной валюты за указанный временной период Одинаковые ставки (например, победа «Ривер Плейт» за 1.77) рассчитаются как одна большая ставка. Это делается для того, чтобы пользователи не набивали ROI на одном и том же исходе. Таким образом, трижды поставив на победу «Ривер Плейт» за 1.77, при подсчете рейтинга учтется только одна ставка.
Ответить
Поддержка BI #5
20% WR-2.05% ROI
ОЛДOBЫЙ PLAYERЕсли бы вы объяснили вашу систему расчёта ROI, не кому не понятную, было бы здорово. Объясню на примере. Банк был 20 000В, ставок 7 и все плюсовые. ROI были 10.44 Далее были сделаны 4 ставки. 1700В проигрыш и 5700 выигрыш, при этом банк стал 27 000В. Но ROI упали до 8.74. Что это за система? Для тех ребят которые ставят на огромный кэф что б залететь за пару дней в конкурс? Кстати если поставить 500-700В и проиграть, ROI вырастут 🤣 в чем суть? 
Если нужен пересчет ROI конкретно по Вашему профилю, напишите пожалуйста нам на почту: support (а)betting.team
Ответить
Борселона
50.2% WR-5.69% ROI
Поддержка BI #5 Мы несколько изменили формулу подсчета ROI, пессимизировав пользователей, которые сделали небольшое количество ставок. Теперь она выглядит так: ROI= ((a-b)*100.0/b) *(exp(2.0*n/х)-1)*1.0/(exp(2.0*n/х)+1), где n – количество ставок пользователя, x – коэффициент для данного временного периода, a – суммы выигранной виртуальной валюты, b – сумма проставленной виртуальной валюты за указанный временной период Одинаковые ставки (например, победа «Ривер Плейт» за 1.77) рассчитаются как одна большая ставка. Это делается для того, чтобы пользователи не набивали ROI на одном и том же исходе. Таким образом, трижды поставив на победу «Ривер Плейт» за 1.77, при подсчете рейтинга учтется только одна ставка. 
Добрый день почему я не могу заделать ставку
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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