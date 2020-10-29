Испанским клубам хотят запретить сотрудничать с букмекерами: «Валенсия» уже заявила, что потеряет более 100 млн евро

Глава министерства потребления Испании Альберто Гарсон дал рекомендации клубам прекратить взаимодействие с букмекерами до конца текущего сезона.
Сообщается, что закон о запрете спонсорских контрактов с букмекерами будет принят в ближайшее время.
- Данное решение принято в связи с тем, что за последние 4 года среди испанцев возрастом от 18 до 25 лет количество людей, сделавших хотя бы одну ставку, выросло с 29% до 40%;
- Также известно, что сумма, потраченная жителями Испании на ставки за последний год, выросла на 13%.
Букмекерские компании довольно плотно взаимодействуют с испанскими футбольными клубами:
- На данный момент 25 испанских футбольных клубов выходят на поле с рекламой букмекера на форме;
- У 7 клубов Ла Лиги титульным спонсором являются букмекерские компании.
Многие клубы недовольны таким решением, так как из-за пандемии коронавируса они находятся в нестабильной финансовой ситуации. Например, в «Валенсии» подсчитали, что из-за этого запрета клуб потеряет возможность заработать более 100 млн евро.
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