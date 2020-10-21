«Спартак» может сыграть с пустыми трибунами в матче против «Ростова». Коэффициент на победу гостей – 4.8

Матч Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом» состоится при пустых трибунах. Спартак получил предписание Роспотребнадзора города Москвы о необходимости проведения матча без зрителей. Другие клубы РФПЛ подобных предписаний пока что не получали.



Вот как выглядят основные коэффициенты в этом матче на данный момент

После возвращения европейских топ-лиг в мае этого года сложилась тенденция на более частые поражения хозяев в матче без поддержки трибун. Стоит ли и в этой игре сыграть от «Ростова»?

Встреча 13-го тура РФПЛ состоится 31 октября на «Открытие-Арене». На «красно–белых» болельщики на домашнем стадионе влияют «по–особому» и этот факт может сильно повлиять на исход предстоящего матча. Betting Insider будет следить за ситуацией.

Как думаете, повлияет ли это на игру «Спартака»?