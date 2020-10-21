Betting Insider

«Спартак» может сыграть с пустыми трибунами в матче против «Ростова». Коэффициент на победу гостей – 4.8

Матч Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом» состоится при пустых трибунах. Спартак получил предписание Роспотребнадзора города Москвы о необходимости проведения матча без зрителей. Другие клубы РФПЛ подобных предписаний пока что не получали.

Вот как выглядят основные коэффициенты в этом матче на данный момент

После возвращения европейских топ-лиг в мае этого года сложилась тенденция на более частые поражения хозяев в матче без поддержки трибун. Стоит ли и в этой игре сыграть от «Ростова»?

Встреча 13-го тура РФПЛ состоится 31 октября на «Открытие-Арене». На «красно–белых» болельщики на домашнем стадионе влияют «по–особому» и этот факт может сильно повлиять на исход предстоящего матча. Betting Insider будет следить за ситуацией.

Как думаете, повлияет ли это на игру «Спартака»?

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Kирилл Дементьев45.8% WR-1.27% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Хоффенхайм — Црвена Звезда|Лига Европы УЕФА
Хоффенхайм — Црвена Звезда|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Хоффенхайм - Црвена Звезда. Вот его доводы:

«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Все-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда».

Можно предположить, что тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Можно добавить также, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет еще такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.7
Роман Нагучев50% WR-1.07% ROI
2.1Победит ПСВ
ПСВ — Гранада|Лига Европы УЕФА
ПСВ — Гранада|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Роман Нагучев предлагает поставить на П1 в матче ПСВ - Гранада. Вот его доводы:

Очень странно, что на чистую победу «ПСВ» дают такой высокий коэффициент, потому что ничего другого в голову не приходит. Великолепную форму набрал Марио Гетце. Он сильно похудел. Ему потребовалось всего девять минут, чтобы забить дебютный мяч за новый клуб.

Можно предположить, что в игре против «Гранады», которая в гостях выглядит не так убедительно, как дома, у «ПСВ» будет гораздо меньше проблем. С большей вероятностью, хозяева выиграют.

Скорее всего, в такой ситуации стоит совершенно спокойно поставить либо на победу «ПСВ». Также можно рассмотреть вариант Ф1 (-1). «Гранаде» потребовалось удаление футболиста «Севильи», чтобы обыграть андалусийцев. В целом, «Севилья» все равно смотрелась лучше, даже в гостевой встрече.

«Гранада» в этом сезоне редко побеждает. В начале чемпионата у нее даже было сверхкрупное поражение от «Атлетико» (1:6), а у «ПСВ» в новом сезоне все более-менее хорошо.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.06
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