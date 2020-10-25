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«Спартак» вышел на первое место в РПЛ, но фаворитом на титул букмекеры все еще считают другую команду

Сегодня подходит к концу 12 тур РПЛ, но даже несмотря на оставшиеся игры, «Спартак» возглавляет таблицу чемпионата. Все благодаря тому, что «Зенит» уступил 1:2 в игре с «Рубином», а «красно–белые» свою игру выиграли.

Однако букмекеры все еще не видят «Спартак» победителем российской Премьер-лиги.

Коэффициенты на победителя чемпионата в сезоне-2020/21:

  • «Зенит» – 1.85
  • «Спартак» – 3.30
  • «Локомотив» – 20.00
  • «Краснодар» – 35.00

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Источник фото: gazeta.ru

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Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.

У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.

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