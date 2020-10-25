«Спартак» вышел на первое место в РПЛ, но фаворитом на титул букмекеры все еще считают другую команду

Сегодня подходит к концу 12 тур РПЛ, но даже несмотря на оставшиеся игры, «Спартак» возглавляет таблицу чемпионата. Все благодаря тому, что «Зенит» уступил 1:2 в игре с «Рубином», а «красно–белые» свою игру выиграли.
Однако букмекеры все еще не видят «Спартак» победителем российской Премьер-лиги.
Коэффициенты на победителя чемпионата в сезоне-2020/21:
- «Зенит» – 1.85
- «Спартак» – 3.30
- ЦСКА – 7.00
- «Локомотив» – 20.00
- «Краснодар» – 35.00
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Источник фото: gazeta.ru