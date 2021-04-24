«Спартак» – ЦСКА прогнозы на матч сегодня: 25 апреля 2021 года - Betting Insider
25 апреля в 16:30 (МСК) «Спартак» дома сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в рамках 27 тура АПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:
Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.
«Спартак»: форма, ставки и прогноз
Спартаковцы вообще не играют ничьи. Череда побед меняется чередой поражений. Весна у команды Тедеско проходит следующим образом: 2 поражения – 4 победы – 2 поражения. Такие результаты привели «красно-белых» к 3-му месту в турнирной таблице, на котором они были и до возобновления РПЛ.
Поражение от ЦСКА откинет «Спартак» за пределы топ-3, потому что «армейцы» отстают от «красно-белых» на 1 очко. Если «Спартаку» получится победить ЦСКА, то команда Тедеско, как минимум, сохранит третью позицию.
Из-за красной карточки, полученной в прошлом туре в матче с «Уфой», точно «Спартаку» не поможет Самуэль Жиго. Узнать предварительный состав «Спартака» вы можете здесь.
Ставку на победу «Спартака» готовы сделать 20% наших пользователей. Это не самая популярная ставка в целом, но самая популярная среди исходов. Евгений Трусов свою веру в «красно-белых» объясняет неверием в тренера Олича:
Если вы хотите отталкиваться от «Спартака», то можно перестраховаться и взять фору 0. В БК Pin-Up.ru на этот исход дают кэф 1.81. В случае ничьей вы получите возврат средств.
ЦСКА: форма, ставки и прогноз
Олич начал работу в ЦСКА в матчах против слабых команд. Сначала ЦСКА победил «Тамбов», потом тульский «Арсенал», следом пошел «Ротор». Но как только «армейцы» вышли против серьезного оппонента в лице «Сочи» — случилось поражение (0:2). Сразу после «Сочи» была полуфинальная игра Кубка России против «Локо», и в этом матче у болельщиков ЦСКА были большие надежды. Итог – 3:0 в пользу «Локомотива».
У ЦСКА похожая ситуация, что и у «Спартака». Поражение может откинуть команду сильно назад, непроигрыш – сохранить статус кво. Также есть вариант подняться на пару позиций выше.
В игре со «Спартаком» «армейцам» не помогут Эмиль Бохинен, Кирилл Набабкин, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Бруно Фукс и Хердюр Магнуссон. Узнать предварительный состав ЦСКА вы можете здесь.
В победу ЦСКА верит только 9% наших капперов. Igor Sorokin1 объяснил, почему «армейцев» не нужно списывать со счетов:
В последних 2-х матчах «Спартак» пропустил 5 мячей. На индивидуальный тотал ЦСКА больше (1) в Pin-Up.ru дают 1.73. То есть хотя бы при одном голе «красно-синих уже будет возврат. Учитывая, что в 3-х последних очных встречах против «Спартака» «армейцы» неизменно забивали по 2 гола.
«Спартак» – ЦСКА: счет в последних матчах
Команды проиграли обе свои последние встречи. Причем на двоих в этих 4-х матчах «Спартак» и ЦСКА забили только один гол. Да и тот со штрафного. На ТМ (2.5) в матче «Спартак» – ЦСКА в Pin-Up.ru можно поставить за коэффициент 1.97.
«Спартак» – ЦСКА: статистика личных встреч
Очные встречи команд редко заканчиваются ничьей. Если взять выборку из 21 одного матча, начиная с 2012 года, то лишь 3 раза был зафиксирован ничейный счет в матче «Спартак» – ЦСКА. Поставить, что ничьи не будет и в воскресенье в Pin-Up.ru можно за 1.3.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
В прямом эфире трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала. Из букмекеров игру будет транслировать «Винлайн». Чтобы посмотреть матч в «Винлайне», нужно иметь верифицированный аккаунт в данной БК.
Источник главного изображения: ФК «Спартак»