«Спартак» – ЦСКА прогнозы на матч сегодня: 25 апреля 2021 года - Betting Insider

25 апреля в 16:30 (МСК) «Спартак» дома сыграет с ЦСКА. Встреча состоится в рамках 27 тура АПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

победа «Спартака» – 2.5;

победа ЦСКА – 3.02;

ничья – 3.55.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

Спартаковцы вообще не играют ничьи. Череда побед меняется чередой поражений. Весна у команды Тедеско проходит следующим образом: 2 поражения – 4 победы – 2 поражения. Такие результаты привели «красно-белых» к 3-му месту в турнирной таблице, на котором они были и до возобновления РПЛ.

Поражение от ЦСКА откинет «Спартак» за пределы топ-3, потому что «армейцы» отстают от «красно-белых» на 1 очко. Если «Спартаку» получится победить ЦСКА, то команда Тедеско, как минимум, сохранит третью позицию.

Из-за красной карточки, полученной в прошлом туре в матче с «Уфой», точно «Спартаку» не поможет Самуэль Жиго. Узнать предварительный состав «Спартака» вы можете здесь.

Ставку на победу «Спартака» готовы сделать 20% наших пользователей. Это не самая популярная ставка в целом, но самая популярная среди исходов. Евгений Трусов свою веру в «красно-белых» объясняет неверием в тренера Олича:

Если вы хотите отталкиваться от «Спартака», то можно перестраховаться и взять фору 0. В БК Pin-Up.ru на этот исход дают кэф 1.81. В случае ничьей вы получите возврат средств.

ЦСКА: форма, ставки и прогноз

Олич начал работу в ЦСКА в матчах против слабых команд. Сначала ЦСКА победил «Тамбов», потом тульский «Арсенал», следом пошел «Ротор». Но как только «армейцы» вышли против серьезного оппонента в лице «Сочи» — случилось поражение (0:2). Сразу после «Сочи» была полуфинальная игра Кубка России против «Локо», и в этом матче у болельщиков ЦСКА были большие надежды. Итог – 3:0 в пользу «Локомотива».

У ЦСКА похожая ситуация, что и у «Спартака». Поражение может откинуть команду сильно назад, непроигрыш – сохранить статус кво. Также есть вариант подняться на пару позиций выше.

В игре со «Спартаком» «армейцам» не помогут Эмиль Бохинен, Кирилл Набабкин, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Бруно Фукс и Хердюр Магнуссон. Узнать предварительный состав ЦСКА вы можете здесь.

В победу ЦСКА верит только 9% наших капперов. Igor Sorokin1 объяснил, почему «армейцев» не нужно списывать со счетов:

В последних 2-х матчах «Спартак» пропустил 5 мячей. На индивидуальный тотал ЦСКА больше (1) в Pin-Up.ru дают 1.73. То есть хотя бы при одном голе «красно-синих уже будет возврат. Учитывая, что в 3-х последних очных встречах против «Спартака» «армейцы» неизменно забивали по 2 гола.

«Спартак» – ЦСКА: счет в последних матчах

Команды проиграли обе свои последние встречи. Причем на двоих в этих 4-х матчах «Спартак» и ЦСКА забили только один гол. Да и тот со штрафного. На ТМ (2.5) в матче «Спартак» – ЦСКА в Pin-Up.ru можно поставить за коэффициент 1.97.

«Спартак» – ЦСКА: статистика личных встреч

Очные встречи команд редко заканчиваются ничьей. Если взять выборку из 21 одного матча, начиная с 2012 года, то лишь 3 раза был зафиксирован ничейный счет в матче «Спартак» – ЦСКА. Поставить, что ничьи не будет и в воскресенье в Pin-Up.ru можно за 1.3.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Спартак» – ЦСКА покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала. Из букмекеров игру будет транслировать «Винлайн». Чтобы посмотреть матч в «Винлайне», нужно иметь верифицированный аккаунт в данной БК.

Источник главного изображения: ФК «Спартак»