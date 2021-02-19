Топ-4 страны по тратам на азартные игры: средний бюджет австралийца – 965 долларов в месяц, а США – все еще крупнейший рынок

Когда люди слышат об азартных играх, они часто представляют себе Лас-Вегас или Монте-Карло. Существует стереотип, что именно там люди больше всего тратят на гэмблинг. На самом деле, это не так.

Сегодня мы расскажем о странах-лидерах по тратам на азартные игры: как и сколько они тратят. Вот список лидеров.

4. Ирландия

В Ирландии ежегодно тратится почти 3 млрд долларов на гэмблинг (в среднем около 500 доллара на одного человека в стране).

Большую часть рынка азартных игр страны – около 65% занимает онлайн-гэмблинг.

3. Сингапур

Несмотря на то, что траты в казино в Сингапуре считаются внутренними – главными игроками сингапурских казино являются туристы из Индонезии и Малайзии. В этих странных азартные игры строго под запретом.

2. Австралия

Австралийцы – лидеры рынка. Они тратят на гэмблинг более 18 млрд долларов в год (в среднем 965 долларов на одного человека в стране) – это больше всех в мире.

Больше всего игроки из Австралии тратят свои деньги на игровые автоматы. Это традиционные слоты, которые можно найти в австралийских барах.

1. США – все еще крупнейший рынок

Соединенные Штаты занимают лишь пятое место (на 4 месте Финляндия) по величине расходов на азартные игры на душу населения в мире. Несмотря на это, они являются крупнейшим рынком для казино и онлайн-операторов.

В 2019 году американцы потратили на азартные игры более 120 млрд долларов, что примерно вдвое больше, чем в Китае (если включить Гонконг и Макао).

Онлайн-рынок только растет

Онлайн-азартные игры показывают ежегодный рост в 15% с 2010 года. В 2020 году индустрия столкнулась с резким ростом числа игроков. За этим последовало большое количество регистраций операторов.

Сколько вы выделяете в месяц на азартные игры? Пишите в комментариях!