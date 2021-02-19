Betting Insider

Топ-4 страны по тратам на азартные игры: средний бюджет австралийца – 965 долларов в месяц, а США – все еще крупнейший рынок

автор Михаил Даньшин

Когда люди слышат об азартных играх, они часто представляют себе Лас-Вегас или Монте-Карло. Существует стереотип, что именно там люди больше всего тратят на гэмблинг. На самом деле, это не так. 

Сегодня мы расскажем о странах-лидерах по тратам на азартные игры: как и сколько они тратят. Вот список лидеров.

4. Ирландия

В Ирландии ежегодно тратится почти 3 млрд долларов на гэмблинг (в среднем около 500 доллара на одного человека в стране). 

Большую часть рынка азартных игр страны – около 65% занимает онлайн-гэмблинг.

3. Сингапур

Несмотря на то, что траты в казино в Сингапуре считаются внутренними – главными игроками сингапурских казино являются туристы из Индонезии и Малайзии. В этих странных азартные игры строго под запретом.

2. Австралия

Австралийцы – лидеры рынка. Они тратят на гэмблинг более 18 млрд долларов в год (в среднем 965 долларов на одного человека в стране) – это больше всех в мире. 

Больше всего игроки из Австралии тратят свои деньги на игровые автоматы. Это традиционные слоты, которые можно найти в австралийских барах.

1. США – все еще крупнейший рынок

Соединенные Штаты занимают лишь пятое место (на 4 месте Финляндия) по величине расходов на азартные игры на душу населения в мире. Несмотря на это, они являются крупнейшим рынком для казино и онлайн-операторов. 

В 2019 году американцы потратили на азартные игры более 120 млрд долларов, что примерно вдвое больше, чем в Китае (если включить Гонконг и Макао).

Онлайн-рынок только растет

Онлайн-азартные игры показывают ежегодный рост в 15% с 2010 года. В 2020 году индустрия столкнулась с резким ростом числа игроков. За этим последовало большое количество регистраций операторов.

Сколько вы выделяете в месяц на азартные игры? Пишите в комментариях!

Комментарии
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drhill
0% WR0% ROI
Где комментарии? Потому что Большинству нечего ловить в ставках на спорт! хватит этого маркетинга БК с нас, "там болото и повезёт, если просто не утонуть". "А уж про выход в море можно и вовсе позабыть"! Вот это правда и надо точно об этом говорить!!! каждый раз когда рекламируют "продажные журналюги", скажите что азарт может привести вас к смерти!!!
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Зохиржон Тохиржонович
59.8% WR7.74% ROI
100 $ за 10 лет
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Зохиржон Тохиржонович
59.8% WR7.74% ROI
drhillГде комментарии? Потому что Большинству нечего ловить в ставках на спорт! хватит этого маркетинга БК с нас, "там болото и повезёт, если просто не утонуть". "А уж про выход в море можно и вовсе позабыть"! Вот это правда и надо точно об этом говорить!!! каждый раз когда рекламируют "продажные журналюги", скажите что азарт может привести вас к смерти!!! 
Да иногда.
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Михаил Астахов
100% WR0.77% ROI
Ладно США.... Это понятно... А другие три страны... Прям богатейшие страны мира, чтоб тратить свои деньги на ставки... Что то не понятно
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Алексей Боков3
37.9% WR-17.07% ROI
10т.р. в месяц, отыгрыш 70-100т.р.
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Алексей Боков3
37.9% WR-17.07% ROI
drhillГде комментарии? Потому что Большинству нечего ловить в ставках на спорт! хватит этого маркетинга БК с нас, "там болото и повезёт, если просто не утонуть". "А уж про выход в море можно и вовсе позабыть"! Вот это правда и надо точно об этом говорить!!! каждый раз когда рекламируют "продажные журналюги", скажите что азарт может привести вас к смерти!!! 
Не унывай.
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