Спортивные симуляторы в ставках: как не попасть в ловушку букмекеров и «прогнозистов»?

Пандемия короновируса серьезно повлияла на букмекерскую индустрию. Многие операторы терпят большие убытки на рынке азартных игр. Бетторы также в приличном замешательстве: нет привычного для глаза разнообразия в линиях букмекерских контор.

На выручку приходит виртуальный спорт, основанный на компьютерной симуляции матчей по самым популярным видам спорта. Можно заключать пари на топ-5 ведущих европейских чемпионатов по футболу, на крупные теннисные турниры, баскетбольные матчи в НБА. Насколько виртуальный спорт способен заменить реальный? Каковы перспективы ставок на всевозможные матчи в чемпионатах с приставкой кибер-? Стоит ли рисковать и надеяться на крупные выигрыши?

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Компьютерные симуляторы в ставках на спорт

Сразу стоит внести ясность в терминологию, так не всегда правильно разграничиваются понятия «киберспорт» и «виртуальный спорт».

Киберспорт – это соревнования по компьютерным играм, где между собой сражаются команды или отдельные игроки. Сюда относятся такие популярные дисциплины, как League of Legends, Dota 2, CS:GO. Здесь же отдельно выделяется игра реальных геймеров в FIFA.

Виртуальный спорт – спортивные дисциплины, в основе которых лежит компьютерная симуляция игры. Реальные игроки не принимают участие в развитии событий, ход матчей моделируют компьютерные программы в соответствии со статистикой команд, спортсменов.

Существует большое количество поставщиков таких симуляторов для букмекерских контор. Лидером является компания Sportradar, которая во время пандемии коронавируса предложила на рынок Simulated Reality League (SRL), где, например, в соответствии с календарем продолжаются турниры в европейских футбольных лигах и в еврокубках.

Среди букмекеров нет единого подхода к четкому разграничению в линиях событий из мира киберспорта, реального спорта и виртуального спорта. Например, можно видеть в одном разделе «Футбол» и реальные матчи, и компьютерные симуляции, и киберфутбол, где событиями на поле руководят геймеры.

Следует внимательно изучить лиги, правила расчета при игре на ставках по таким событиям. Ведь разница огромная! Одно дело, когда игрок делает ставки на конкретные команды, в которых исход в той или иной степени зависит от людей. И совсем иное дело, когда игрок заключает пари на матч с участием спортивного симулятора. Фактически это те же самые игровые автоматы, только поданные в красивой обертке.

Наполнение линии букмекерских контор по виртуальному спорту

Здесь все, как в реальных видах спорта. Можно заключать пари на исходы поединков, форы, тоталы, индивидуальные тоталы. Более того, есть даже возможность поставить на статистические показатели команды (угловые, желтые карточки, удары в створ ворот и т.п.).

Букмекеры предлагают варианты для ставок как в прематч, так и в лайве. По ходу матчей ведется учет статистики команд, инфографика не отличается от реальных матчей. Все максимально приближено к реальности. Случаются даже сенсации. Например, в симуляторе SRL в домашнем четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Лион» переиграл «Манчестер Сити» (1-0).

Прогнозы и ставки на матчи-симуляции

Симулятор – имитатор (обычно механический или компьютерный), задача которого состоит в имитации управления каким-либо процессом, аппаратом или транспортным средством.

Уже одно определение, которое дает Википедия, должно насторожить всех любителей прогнозов на виртуальный спорт. Как можно спрогнозировать, предугадать то, чего нет в реальности? Тем не менее, чем выше забирается кривая выявленных случаев коронавируса, тем больше прогнозов на матчи-симуляции появляется в интернете. Каперы, гарантирующие прибыль по ставкам на виртуальный спорт, перегружают сервере телеграма. Более того, у них можно найти даже стратегии ставок на различные виртуальные турниры.

Профессиональные бетторы работают на основе поиска валуйных ставок. В нашем случае это невозможно осуществить.

Где искать вэлью?

В чем сыграть на опережение букмекера?

Как оценить собственную вероятность исхода, если ход игры генерируется случайным образом?

Не думаем, что кто-то способен дать обоснованные ответы на поставленные вопросы. Рассматривать всерьез ставки на виртуальный спорт и рассчитывать на выигрыш на дистанции не приходится. Во многом это развлечение, которое нам предлагают букмекеры. Строить какие-либо иллюзии и поддаваться на уловки со стороны всевозможных каперов и прогнозистов в этом деле также не стоит. Будьте осторожны!

Автор: Кey point

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