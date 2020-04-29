28 апреля букмекерская контора «Париматч» при поддержке Tribuna.com провела онлайн-конференцию Sports Talk Club. Гостями брифинга стали директор по связям с общественностью компании «Париматч» Вадим Мисюра, а также вице-президент одного из крупнейших рекламных агентств Великобритании Майкл Шер. Майкл родился и долгое время жил в Киеве, поэтому ему не составило труда провести презентацию и ответить на вопросы зрителей на русском языке. Гости в ходе конференции успели затронуть тему беттинга. Что ждет мир ставок на спорт после пандемии коронавируса? Так ли сильно спортивное сообщество зависит от букмекеров? Как будет развиваться игорный бизнес в Украине? Ответы на все вопросы в мини-рекапе от Betting Insider.

Великобритания против! Совсем скоро реклама ставок на спорт может стать вне закона

Майкл Шер выразил уверенность, что сегодня футбол в Англии спокойно может пережить уход букмекеров с рекламного рынка, даже несмотря на последствия пандемии COVID-19. Он не сомневается, что если уйдут букмекеры, придут другие спонсоры. Основной доход чемпионата Англии по футболу – это продажа телеправ, так что глобально потеря букмекерских контор никак не скажется на английском футболе (чего не скажешь об итальянской Серии А, где из-за кризиса хотят снова разрешить рекламу букмекеров).

Майкл также думает, что спонсорству футбольных команд АПЛ букмекерскими конторами в любом случае скоро подойдет конец. Во-первых, контракт с букмекером может помешать контрактам с другими компаниями. Английскую Премьер-Лигу смотрят по всему миру, и не удивительно, что организация дорожит своей репутацией. Не нужно лишний раз вспоминать, что есть страны, где любые азартные игры глубоко порицаются обществом и запрещены законом. Во-вторых, в Великобритании на законодательном уровне обсуждается полный запрет на рекламу букмекерских контор. Это касается не только футбола, но и любых других сфер жизнедеятельности. Так что вполне возможно, что Английской Премьер-Лиге свяжут руки без ее собственного участия.





Что ждет игорный бизнес в Украине?

Вадим Мисюра в ответ на ситуацию в Великобритании поделился своими мыслями о положении букмекерских контор в Украине. Он уверен, что букмекеры нужны украинскому спорту, и чем скорее на территории Украины полностью легализуют ставки на спорт, тем проще букмекерским компаниям будет коммуницировать с потенциальными рекламодателями. Со слов Вадима, легализация игорного бизнеса активно обсуждается в Верховной Раде. Введение закона о регулировании работы букмекерских контор может помочь не только украинскому спорту, но и украинской экономике в целом. Мисюра уверен, что легальный и ответственный беттинг – это абсолютно здоровая история для общества и государства. Он выразил надежду, что в 2020 году Украина пойдет навстречу букмекерским компаниям.

Каков ваш прогноз? Поспорьте в комментариях.

Читайте также:

«Фергюсон звонил мне и просил сделать ставку за него». История лудомана из «МЮ», который проиграл 7 млн фунтов

115 тысяч фунтов за ставку на 12-летнего Хэмилтона и пари на сына в «МЮ». 6 выигрышей с космическими кэфами

«Локомотив» интересуется нападающим сборной Израиля Шоном Вейсманом