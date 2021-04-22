УЕФА выступил с заявлением, что матчи чемпионата Европы-2020, запланированные в Дублине, могут быть перенесены в Санкт-Петербург.

Власти Дублина до сих пор не предоставили гарантий о допуске болельщиков на игры. Решение должно быть принято уже сегодня. Однако стоить отметить, что вероятность переноса слишком высока.

Ирландия должна была принять 3 матча группового этапа, в которых сыграют Польша, Словакия и Швеция. Также в Дублине должен был состояться один из четвертьфиналов.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Изначально турнир должен был пройти в 12 городах 11-ти стран, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Пост обновляется

А вы приобрели билеты на матчи в Питере?