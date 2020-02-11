Составы команд Матча Всех Звезд НБА 2020 – Запад и Восток

С 14 по 16 февраля в Чикаго пройдет NBA All-Star Weekend, в рамках которого состоится 69-й Матч всех звезд НБА. Чикаго третий раз в истории примет подобное мероприятие: в 1973 и 1988 годах Матч всех звезд проводили на «Чикаго стадиум», а теперь звездный уик-энд состоится на паркете «Юнайтед-центра».
После трагических событий, связанных с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джанны, НБА изменила игровую форму для звездного уик-энда. Команды выйдут на паркет с номерами 2 (команда Леброна Джеймса) и 24 (команда Янниса Адетокумбо). Номер 2 посвящен Джанне Брайант, номер 24 – Коби Брайанту.
Тренерами команд должны были стать специалисты, возглавляющие турнирные таблицы двух конференций по состоянию на 3 февраля. Но Майк Буденхольцер и Майкл Мэлоун пролетели мимо, ведь в прошлом году они уже тренировали команды звезд. Учитывая тот факт, что «Милуоки» Буденхольцера лидирует в конференции, тренировать команду звездных баскетболистов Востока будет Ник Нерс, возглавляющий «Торонто Рэпторс» (2-е место в таблице). А вот команду Леброна Джеймса возглавил наставник «Лейкерс» Фрэнк Вогель (1-е место в таблице Запада).
Матч всех звезд НБА 2020: составы, кто играет?
Стартовые пятерки определялись голосованием среди игроков НБА, спортивных журналистов и болельщиков, которые выбирали двух исполнителей задней линии и трех игроков передней линии. Ежедневного болельщики имели право голосовать за любого баскетболиста, а вот игроки и журналисты могли свой выбор сделать только раз. Сами баскетболисты имели право голосовать за себя, а также своих партнеров по клубу. Голосование завершилось 20 января 2020 года.
Стартовая пятерка Восточной конференции:
- Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс», капитан)
- Трей Янг («Атланта Хокс»)
- Кемба Уокер («Бостон Селтикс)
- Джоэль Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»)
- Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»)
Стартовая пятерка Западной конференции:
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», капитан)
- Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
- Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)
- Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)
- Кавай Ленард («Лос-Анджелес Клипперс»).
После этого главные тренеры клубов голосовали за тех баскетболистов, которые попадут в запас на Матч всех звезд НБА. Специалисты не могли отдавать голоса за своих подопечных, а должны были выбирать игроков из соответствующей конференции. Если кто-то из баскетболистовстартовой пятерки или запаса получил травму и не может принять участие в Матче звезд, комиссар НБА ищет ему замену.
Резервисты (Восточная конференция):
- Бен Симмонс («Филадельфия Севенти Сиксерс»)
- Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»)
- Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»)
- Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)
- Джимми Батлер («Майами Хит»)
- Эдрис Адебайо («Майами Хит»)
- Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»)
Резервисты (Западная конференция):
- Дамиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
- Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»)
- Донован Митчелл («Юта Джаз»)
- Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»)
- Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс»)
- Руди Гобер («Юта Джаз»)
- Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
Букмекеры уже выставили такие котировки на победителя Матча всех звезд НБА:
- Команда Леброна – 1.42
- Команда Янниса – 2.7
Автор: Владислав Авраменко
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