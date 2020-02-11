Составы команд Матча Всех Звезд НБА 2020 – Запад и Восток

С 14 по 16 февраля в Чикаго пройдет NBA All-Star Weekend, в рамках которого состоится 69-й Матч всех звезд НБА. Чикаго третий раз в истории примет подобное мероприятие: в 1973 и 1988 годах Матч всех звезд проводили на «Чикаго стадиум», а теперь звездный уик-энд состоится на паркете «Юнайтед-центра».



После трагических событий, связанных с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джанны, НБА изменила игровую форму для звездного уик-энда. Команды выйдут на паркет с номерами 2 (команда Леброна Джеймса) и 24 (команда Янниса Адетокумбо). Номер 2 посвящен Джанне Брайант, номер 24 – Коби Брайанту.

Тренерами команд должны были стать специалисты, возглавляющие турнирные таблицы двух конференций по состоянию на 3 февраля. Но Майк Буденхольцер и Майкл Мэлоун пролетели мимо, ведь в прошлом году они уже тренировали команды звезд. Учитывая тот факт, что «Милуоки» Буденхольцера лидирует в конференции, тренировать команду звездных баскетболистов Востока будет Ник Нерс, возглавляющий «Торонто Рэпторс» (2-е место в таблице). А вот команду Леброна Джеймса возглавил наставник «Лейкерс» Фрэнк Вогель (1-е место в таблице Запада).

Матч всех звезд НБА 2020: составы, кто играет?

Стартовые пятерки определялись голосованием среди игроков НБА, спортивных журналистов и болельщиков, которые выбирали двух исполнителей задней линии и трех игроков передней линии. Ежедневного болельщики имели право голосовать за любого баскетболиста, а вот игроки и журналисты могли свой выбор сделать только раз. Сами баскетболисты имели право голосовать за себя, а также своих партнеров по клубу. Голосование завершилось 20 января 2020 года.

Стартовая пятерка Восточной конференции:

Яннис Адетокумбо («Милуоки Бакс», капитан)

Трей Янг («Атланта Хокс»)

Кемба Уокер («Бостон Селтикс)

Джоэль Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»)

Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс»)

Стартовая пятерка Западной конференции:

Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс», капитан)

Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)

Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

Кавай Ленард («Лос-Анджелес Клипперс»).





После этого главные тренеры клубов голосовали за тех баскетболистов, которые попадут в запас на Матч всех звезд НБА. Специалисты не могли отдавать голоса за своих подопечных, а должны были выбирать игроков из соответствующей конференции. Если кто-то из баскетболистовстартовой пятерки или запаса получил травму и не может принять участие в Матче звезд, комиссар НБА ищет ему замену.

Резервисты (Восточная конференция):

Бен Симмонс («Филадельфия Севенти Сиксерс»)

Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»)

Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»)

Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

Джимми Батлер («Майами Хит»)

Эдрис Адебайо («Майами Хит»)

Домантас Сабонис («Индиана Пэйсерс»)

Резервисты (Западная конференция):

Дамиан Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»)

Донован Митчелл («Юта Джаз»)

Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»)

Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Руди Гобер («Юта Джаз»)

Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

Букмекеры уже выставили такие котировки на победителя Матча всех звезд НБА:

Команда Леброна – 1.42

Команда Янниса – 2.7

Автор: Владислав Авраменко

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