Букмекеры: у «ПСЖ» и Мбаппе нет конкурентов во Франции. Коэффициенты на исход сезона в Лиге 1

Французская Лига 1 первой и топ-5 чемпионатов начинает новый сезон. Сможет ли кто-то составить конкуренцию ПСЖ, или же французский гранд снова заберет все титулы на внутренней арене? Букмекеры готовы ответить на этот вопрос и уже составили долгосрочную линию на исход сезона во Франции.



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Топ-6 претендентов на чемпионство по мнению букмекеров выглядит следующим образом:

«ПСЖ» – 1.07

«Лион» – 21.00

«Олимпик Марсель» – 34.00

«Монако» – 41.00

«Лилль» – 51.00

«Монпелье» – 101.00

Кроме этого, букмекеры дали свои прогнозы на то, кто по итогам сезона попадет в зону ЛЧ:

«Лион» – 1.696

«Олимпик Марсель» – 2.05

«Монако» – 4.00

«Ренн» – 4.30

«Лилль» – 5.00

«Бордо» – 10.00

В гонке за «золотую бутсу» список претендентов выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе – 1.83

Неймар – 5

Виссам Бен Йеддер – 8.9

Мауро Икарди – 9

Мусса Дембеле – 9

Мемфис Депай – 13.00

А как считаете вы? Сможет ли кто-то из команд прервать гегемонию «ПСЖ»?

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