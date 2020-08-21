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Букмекеры: у «ПСЖ» и Мбаппе нет конкурентов во Франции. Коэффициенты на исход сезона в Лиге 1

Французская Лига 1 первой и топ-5 чемпионатов начинает новый сезон. Сможет ли кто-то составить конкуренцию ПСЖ, или же французский гранд снова заберет все титулы на внутренней арене? Букмекеры готовы ответить на этот вопрос и уже составили долгосрочную линию на исход сезона во Франции.

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Топ-6 претендентов на чемпионство по мнению букмекеров выглядит следующим образом:

  • «ПСЖ» – 1.07
  • «Лион» – 21.00 
  • «Олимпик Марсель» – 34.00
  • «Монако» – 41.00 
  • «Лилль» – 51.00
  • «Монпелье» – 101.00

Кроме этого, букмекеры дали свои прогнозы на то, кто по итогам сезона попадет в зону ЛЧ:

  • «Лион» – 1.696 
  • «Олимпик Марсель» – 2.05
  • «Монако» – 4.00 
  • «Ренн» – 4.30 
  • «Лилль» – 5.00 
  • «Бордо» – 10.00

В гонке за «золотую бутсу» список претендентов выглядит следующим образом: 

  • Килиан Мбаппе –1.83
  • Неймар – 5
  • Виссам Бен Йеддер – 8.9
  • Мауро Икарди – 9
  • Мусса Дембеле – 9
  • Мемфис Депай – 13.00

А как считаете вы? Сможет ли кто-то из команд прервать гегемонию «ПСЖ»?

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Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
ПСЖ как дешевки уничтожают лигу. 1.07 на победителя – смешно и не смешно одновременно, пора делать футбольную суперлигу уже и оставить чемпионаты тем, кому это действительно интересно.
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Кэф на Неймара – 5, потому что уедет зимой?))
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только Марсельский Олимпик, но будет сложно
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Константин Генич55.7% WR-2.48% ROI
1.94Тотал меньше 3.5
ПСЖ — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (3,5) в матче ПСЖ - Бавария. Вот его доводы:

Финал может быть любым. Понятно, что наши ожидания от такой вывески — это супер яркий футбол, когда будет забито много мячей, атаки одних и других, великолепная игра вратарей. Но, финал может быть таким, каким он будет. Наши ожидания могут обломаться и не совпасть с реальностью. Все ждут много голов. «ПСЖ» — команда атакующая, с яркими исполнителями: Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди.

У «Баварии» отличные фланги в атаке. Классно сыграли и Гнабри, и Мюллер, и Левандовски. На каждое действие есть свое противодействие, поэтому и оборона «ПСЖ», и оборона «Баварии», если будет играть как с «Лионом» — это весьма квалифицированный подбор исполнителей. Сложно предположить, какие изменения сделает наставник «Баварии». Вряд ли в этом матче, когда встречаются действительно мощные команды, стоит ждать чего-то такого, как «вау».

Вероятнее всего в этом матче цена ошибки может очень дорого обойтись, поэтому команды сыграют аккуратно. На индивидуальном классе они могут выехать и взять ушастый трофей. Париж это может сделать впервые в истории, а «Бавария» в шестой раз. Однозначным фаворитом в линейке идет «Бавария».

Источник: РБ
18
Повторить за 1.94
Chicago100% WR2.58% ROI
1.59Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
ПСЖ — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
"ПСЖ" уже достиг лучшего для себя результата за всю историю со дня открытия "золотой жилы" в своём бюджете. Считаю, что некоторым игрокам парижан текущий успех пойдёт не в пользу. Безусловно, "ПСЖ" может наворотить множество моментов у ворот "Баварии", но немецкая машина, кажется, без особых проблем способна забить на 1 гол больше, чем соперник. Это как минимум. Глядя на то, как "Бавария" разделывает всех своих соперников.Ставлю на Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - ДА.
0
Повторить за 1.59
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