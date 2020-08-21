Букмекеры: у «ПСЖ» и Мбаппе нет конкурентов во Франции. Коэффициенты на исход сезона в Лиге 1

Французская Лига 1 первой и топ-5 чемпионатов начинает новый сезон. Сможет ли кто-то составить конкуренцию ПСЖ, или же французский гранд снова заберет все титулы на внутренней арене? Букмекеры готовы ответить на этот вопрос и уже составили долгосрочную линию на исход сезона во Франции.
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Топ-6 претендентов на чемпионство по мнению букмекеров выглядит следующим образом:
- «ПСЖ» – 1.07
- «Лион» – 21.00
- «Олимпик Марсель» – 34.00
- «Монако» – 41.00
- «Лилль» – 51.00
- «Монпелье» – 101.00
Кроме этого, букмекеры дали свои прогнозы на то, кто по итогам сезона попадет в зону ЛЧ:
- «Лион» – 1.696
- «Олимпик Марсель» – 2.05
- «Монако» – 4.00
- «Ренн» – 4.30
- «Лилль» – 5.00
- «Бордо» – 10.00
В гонке за «золотую бутсу» список претендентов выглядит следующим образом:
- Килиан Мбаппе –1.83
- Неймар – 5
- Виссам Бен Йеддер – 8.9
- Мауро Икарди – 9
- Мусса Дембеле – 9
- Мемфис Депай – 13.00
А как считаете вы? Сможет ли кто-то из команд прервать гегемонию «ПСЖ»?