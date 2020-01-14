🎄 Новый год Старый, а фрибет – новый! Забирай 1000 рублей для ставки на топ-матчи в кубках 🎁

ЛОВИ ФРИБЕТ 1000 РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ГОД С ПОБЕД!
Первый трофей 2020 года разыгран – на очереди много всего интересного. Кому еще нужны трофеи? Конечно, Моуринью! Он точно знает, что вроде никому-не-нужный Кубок Англии – самый быстрый способ реабилитироваться после неудачного старта с новой командой.
Ловите самые топовые матчи середины недели:
- «Тоттенхэм» – «Мидлсбро» (14 января, 23:05)
- «МЮ» – «Вулверхэмптон» (15 января, 22:45)
И французский десерт в Лиги 1, в стране чемпионов мира неожиданный тур в мидвик:
- «Монако» – «ПСЖ» (15 января, 23:00)
В последний раз, когда команды играли, была жаришка (3:3) – самый верный вариант, чтобы задуматься о ставке на тотал!
1000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА ЛЮБОЙ МАТЧ – ЗАБИРАЙ!
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