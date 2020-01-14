🎄 Новый год Старый, а фрибет – новый! Забирай 1000 рублей для ставки на топ-матчи в кубках 🎁

Betting Insider

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Первый трофей 2020 года разыгран – на очереди много всего интересного. Кому еще нужны трофеи? Конечно, Моуринью! Он точно знает, что вроде никому-не-нужный Кубок Англии – самый быстрый способ реабилитироваться после неудачного старта с новой командой. 

Ловите самые топовые матчи середины недели:

  • «Тоттенхэм» – «Мидлсбро» (14 января, 23:05)
  • «МЮ» – «Вулверхэмптон» (15 января, 22:45)

И французский десерт в Лиги 1, в стране чемпионов мира неожиданный тур в мидвик:

  • «Монако» – «ПСЖ» (15 января, 23:00)

В последний раз, когда команды играли, была жаришка (3:3) – самый верный вариант, чтобы задуматься о ставке на тотал!

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Предложение действительно только для тех пользователей букмекера, которые впервые установят его приложение.

Комментарии
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Шатура
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Kruta
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темааааа
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как забрать
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Тоттенхэм 1,5 больше
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Тоттэхем2:0
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Как забрать
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