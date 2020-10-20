Betting Insider

Государство против беттинга? Представители букмекерских контор и спортивные функционеры обсудили проблемы индустрии

15 октября в московском ресторане «Гранд Урюк. Березка» состоялся бизнес-завтрак ведущих представителей индустрии беттинга и спорта. Гостями бизнес-завтрака «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» стали Игорь Столяров, Петр Кипа, Камил Гаджиев и многие другие руководители спортивных и букмекерских организаций. Одним из поводов для встречи стала инициатива министра финансов России Антона Силуанова по увеличению целевых отчислений легальных букмекеров на развитие спорта. Сегодня эта цифра составляет 5% от доходов БК, Силуанов предлагает увеличить цифру в 2 раза. Президент России Владимир Путин предложение министра финансов поддержал.

Необходима ли эта инициатива прямо сейчас, и как букмекерские компании видят свое участие в развитии спорта? В каком направлении будет развиваться индустрия беттинга в России, и что нужно сделать, чтобы изменить отношение людей к ставкам на спорт? Betting Insider собрал все главные моменты встречи.

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«Букмекеры двигают спортивный маркетинг в стране» – твердая позиция Игоря Столярова.

Если другие спикеры особого акцента на тему букмекерских отчислений в бюджет не делали, то заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Игорь Столяров был настроен решительно: «Давайте сравним, сколько дают денег государству букмекеры, и сколько денег приносит ФЦП (Федеральная целевая программа). Букмекеры двигают спортивный маркетинг в стране», – заявил, представитель «Лиги Ставок».

О финансовой составляющей высказался Александр Атаманенко, коммерческий директор «Спартака»: «Букмекеры позволяют нам зарабатывать трижды. Мы получаем спонсорские деньги, деньги от РПЛ и деньги, которые букмекеры выделяют на развитие футбола». Игорь Столяров отметил, что в топовых европейских лигах бюджеты клубов могут до 25% наполняться со стороны букмекеров.

Социальная ответственность букмекеров – нужно ли принуждать компании к благотворительности?

На встрече также выступил представитель фонда развития футбола инвалидов Алексей Климкин – он задал важные вопросы касательно работы букмекеров с паралимпийским движением. Будут ли в ближайшем будущем букмекеры сотрудничать со спортом для инвалидов, можно ли получить дополнительный охват аудитории, работая в этом направлении? 

Ответил директор по маркетингу Betboom Петр Кипа: «Для нас вложение в паралимпийский спорт – это социальный проект, который не требует широкого обозрения. Мы готовы и дальше поддерживать паралимпийское движение».

Игорь Столяров отметил фактор давления на букмекеров: «У нас есть стратегия по КСО (корпоративная соц. ответственность) и мы будем вкладывать деньги туда, где этого требует рынок. Мы хотим помогать ветеранам спорта, хотим помогать врачам, но направление социальных отчислений должны определять мы сами». Столяров отметил, что не должно быть работы по принципу «вы букмекеры – значит вы автоматически должны». 

Камил Гаджиев: «В головах многих людей букмекерство – это грех»

Президенту бойцовского промоушена Fight Nights Global на постоянной основе приходится ощущать недовольство людей взаимодействием спорта и беттинга. Камил Гаджиев отметил, что многие бойцы не хотят драться в промоушене, который работает с букмекерами. Большинство из них придерживаются такой позиции по религиозным соображениям. Также это касается фанатов бойцов и ММА в целом. Гаджиев хочет, чтобы беттинг стал более открытым к людям. Например, он предлагает открыть ППС (пункт приема ставок) прямо на спортивных событиях, чтобы обычный фанат мог оперативно заключить пари и своими глазами увидеть, что такое ставки на спорт.

Игорь Столяров также видит проблему в восприятии беттинга простыми людьми. По его мнению, для огромной части общества – это «токсичная» индустрия. Он подчеркнул, что если люди будут нормально относиться к работе букмекерских контор, то и со стороны государства будет намного меньше прессинга.

Полную запись конференции можно посмотреть на YouTube:

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Можно предположить, что тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Можно добавить также, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет еще такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать.

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