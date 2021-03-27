Betting Insider

Ставка в 2,27 миллиона на КХЛ. Оправдан ли был риск игрока?

автор Алексей Шабалдин

Новости от капперов, делающих серьезные ставки. 

БК «Фонбет» рассказала об игроке, зарядившим 2,272 миллиона рублей на экспресс с кэфом 2.22. В него вошли два события из плей-офф КХЛ. 

  • ЦСКА  – «Локомотив»: П1 за 1.87;
  • «Ак Барс» –  «Салаватом Юлаевым»: П1 (с учетом ОТ) за 1.18.

Несмотря на более высокий риск в первом матче, ставка на армейцев зашла довольно уверенно – победа 4:1. 

А вот во второй игре риск остаться ни с чем был велик. «Ак Барс» считался неоспоримым фаворитом. Казанцы одержали 8 побед в двух первых раундах плей-офф, а в первом поединке серии обыграли уфимцев 4:1. Но в повторной игре встреча перетекла в овертайм, где Станислав Галиев принес победу «Ак Барсу». Сработала подстраховка каппера (ставка на победу с учетом дополнительного времени). 

Зашедший экспресс принес игроку 5,044 миллиона рублей!

Ставите на хоккей? Какие успехи? 

Комментарии
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Неплохой куш)Ну думаю, что для данного игрока такие выигрыши не впервой) 
Надо благодарить Ак Барса, что не подвёл таки)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
А у кого какие были самые яркие куши?)-если не секрет.
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Витюша Попанов
44% WR2.89% ROI
17тр с 1.5тр максимум )
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Витюша Попанов17тр с 1.5тр максимум )
Тоже неплохо 💪
На что обычно ставишь?
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