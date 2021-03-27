Ставка в 2,27 миллиона на КХЛ. Оправдан ли был риск игрока?
Новости от капперов, делающих серьезные ставки.
БК «Фонбет» рассказала об игроке, зарядившим 2,272 миллиона рублей на экспресс с кэфом 2.22. В него вошли два события из плей-офф КХЛ.
- ЦСКА – «Локомотив»: П1 за 1.87;
- «Ак Барс» – «Салаватом Юлаевым»: П1 (с учетом ОТ) за 1.18.
Несмотря на более высокий риск в первом матче, ставка на армейцев зашла довольно уверенно – победа 4:1.
А вот во второй игре риск остаться ни с чем был велик. «Ак Барс» считался неоспоримым фаворитом. Казанцы одержали 8 побед в двух первых раундах плей-офф, а в первом поединке серии обыграли уфимцев 4:1. Но в повторной игре встреча перетекла в овертайм, где Станислав Галиев принес победу «Ак Барсу». Сработала подстраховка каппера (ставка на победу с учетом дополнительного времени).
Зашедший экспресс принес игроку 5,044 миллиона рублей!
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