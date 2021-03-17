Ставка в 300 000, экспресс из 6 событий с кэфом 34.06. Что могло пойти не так?

Компания «Лига Ставок» опубликовала купон одного из своих бетторов. Игрок собрал экспресс из 6 матчей топ-чемпионатов. Эти были стандартные ставки на победителей матчей, тоталы и «обе забьют».

«Реал Сосьедад» – «Леванте»: ОЗ за 1.90 ;

; «Ливерпуль» – «Фулхэм»: ОЗ за 1.86 ;

; «Атлетик» – «Гранада»: П1 за 1.59 ;

; «Рома» – «Дженоа»: П1 + ТБ 2,5 за 1.96 ;

; «Верона» – «Милан»: ТБ 2,5 за 2.00 ;

; «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: П1 за 1.53.

Общий коэффициент составил 34.06. Каппер сделал очень весомую ставку в 300 000 рублей. В случае прохода экспресса игрок мог выиграть 10 218 000!

И каков итог?

Дело не пошло уже в первом по хронологии матче. «Рома» забила «Дженоа» в первом тайме, но отличаться еще команды не спешили, сообразив всего 4 удара в створ на двоих. Итог – 1:0 и непроход первого же события из экспресса.

Это уже не имело значения, но в дальнейшем сыграло лишь одно событие из шести: победа «Атлетика» 2:1. «МЮ» выиграл у «Ман Сити» 2:0, «Ливерпуль» не забил «Фулхэму » (0:1), «Леванте» не забивало «Реалу Сосьедаду» (0:1), в матче «Вероны» и«Милана» было забито два мяча (2:0 в пользу гостей)

А какой максимальный кэф заходил в ваших экспрессах? Делитесь историями в комментариях!