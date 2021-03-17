Betting Insider

Ставка в 300 000, экспресс из 6 событий с кэфом 34.06. Что могло пойти не так?

автор Сергей Рябкин

Компания «Лига Ставок» опубликовала купон одного из своих бетторов. Игрок собрал экспресс из 6 матчей топ-чемпионатов. Эти были стандартные ставки на победителей матчей, тоталы и «обе забьют». 

  • «Реал Сосьедад» – «Леванте»: ОЗ за 1.90;
  • «Ливерпуль» – «Фулхэм»: ОЗ за 1.86;
  • «Атлетик» – «Гранада»: П1 за 1.59;
  • «Рома» – «Дженоа»: П1 + ТБ 2,5 за 1.96;
  • «Верона» – «Милан»: ТБ 2,5 за 2.00;
  • «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: П1 за 1.53.

Общий коэффициент составил 34.06. Каппер сделал очень весомую ставку в 300 000 рублей. В случае прохода экспресса игрок мог выиграть 10 218 000!

И каков итог? 

Дело не пошло уже в первом по хронологии матче. «Рома» забила «Дженоа» в первом тайме, но отличаться еще команды не спешили, сообразив всего 4 удара в створ на двоих. Итог – 1:0 и непроход первого же события из экспресса. 

Это уже не имело значения, но в дальнейшем сыграло лишь одно событие из шести: победа «Атлетика» 2:1. «МЮ» выиграл у «Ман Сити» 2:0, «Ливерпуль» не забил «Фулхэму » (0:1), «Леванте» не забивало «Реалу Сосьедаду» (0:1), в матче «Вероны» и«Милана» было забито два мяча (2:0 в пользу гостей)

А какой максимальный кэф заходил в ваших экспрессах? Делитесь историями в комментариях!

Комментарии
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Archi "Golden Boy"🎫
57.3% WR-1.79% ROI
сегодня кэф 510 сыграл ураааа 450рублей ставил 🤑
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
Archi "Golden Boy"🎫сегодня кэф 510 сыграл ураааа 450рублей ставил 🤑
На кого ???
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Wasso
69.8% WR1.41% ROI
У меня заходил из последних кэф.26 я максимальные не ставлю) 
 бывало на дурака раз в формуле 200 зашёл)) но это чисто не осознанно;)
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
У меня максимум заходил 735 коэффициент, это было в 2018 году. И ставил я фрибет, который получил по акции на ЧМ-2018)
 А так еще было несколько раз ,когда 100-600 коэффициенты забегали .
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Сергей Игоревич3
54.1% WR-5.21% ROI
98
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Сергей Игоревич398
Тоже шикарно!Красава)А брал что?
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Сергей Игоревич3
54.1% WR-5.21% ROI
StavkaIgraТоже шикарно!Красава)А брал что?
экспрес футбол хоккей
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Сергей Игоревич3экспрес футбол хоккей
Тоталы больше или исходы/формы?
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Сергей Игоревич3
54.1% WR-5.21% ROI
StavkaIgraТоталы больше или исходы/формы?
победы и тотал
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Сергей Игоревич3победы и тотал
👍Отлично!
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