115 тысяч фунтов за ставку на 12-летнего Хэмилтона и пари на сына в «МЮ». 6 выигрышей с космическими кэфами

В Англии долгосрочные ставки не менее популярны, чем обычные. В местных БК можно придумать свои события и предложить на них поставить. Букмекер оценивает кэфы, и можно заключать пари. Сегодня мы расскажем о самых ярких победах бетторов по кастомным линиям. Погнали!

Отец участника заезда зарядил 350 фунтов на судьбу 12-летнего Хэмилтона

Самый высокооплачиваемый гонщик Формулы-1 разрывал соперников с раннего детства. Когда Льюису было 12 лет на его гонку пришел Ричард Хопкинс (отец одного из участников заезда). Ричард был впечатлен способностями совсем юного Хэмилтона и пошел в букмекерскую контору, чтобы сделать три ставки:

200 фунтов на победу Льюиса в любой гоноке Формулы-1 до 23 лет по кэфу 201.0 ;

; 100 фунтов на победу до 25 лет в чемпионате мира за 501.0 ;

; 50 фунтов на то, что обе эти ставки зайдут – 501.0.

Свою первую гонку в Ф-1 Хэмилтон выиграл в первом же сезоне в 2007 году. Чемпионом мира он стал в 2008-м, когда ему исполнилось 23. Таким образом, Ричард Хопкинс поднял 115 тысяч фунтов.

Энди Маррей в финале Уимблдона – ставка на опережение

Друг семьи Маррея прекрасно видел, что мальчик слишком хорош в теннисе для его лет и решил сыграть на опережение. Он поставил 300 фунтов на то, что Маррей до 28 лет хотя бы раз сыграет в финале Уимблдона.

Энди очень не везло – он трижды подряд вылетал на стадии полуфинала. После очередного фиаско букмекеры предлагали сделать выгодный возврат, однако всегда получали отказ. И уже в 2012 году 25-летний Маррей добрался к финалу, где проиграл Федереру. К слову, сегодня вы можете поставить, что годовалый сын Маррея когда-нибудь выиграет Уимблдон за 501.0.

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10 тысяч фунтов – выигрыш в БК в качестве бонуса за игровое время в матче сборной Англии

Даже ярые фанаты футбола вряд ли помнят этого парня, хотя он неоднократно вызывался в сборную Англии в нулевых. Когда Крису было 11 лет, его отец поставил 100 фунтов, что сын хотя бы раз сыграет за сборную Англии до 30 лет по кэфу – 100.0.

Если вы думаете, что все прошло очень легко – это не так. Киркленда вызывали в сборную, но двигался не дальше скамейки запасных. В 2006-м Крис наконец-то получил игровое время в матче против Греции. Выход Киркленда на поле принес его отцу 10 тысяч фунтов.

Дед Уилсона сделал ставку на 1,5-годовалого внука

В свое время полузащитник «Борнмута» стал самым молодым дебютантом в истории сборной Уэльса. И, возможно, мы бы обошли эту историю стороной, но его дедушка поставил на дебют внука в сборной 50 фунтов за коэффициент 2500.0!

Когда он заключал пари, Харри было всего 1,5 года. Харри Уилсон сделал дедушку на 125 тысяч фунтов богаче в 2013 году, выйдя на поле на 87-й минуте матча против Бельгии.

Танниклифф надел футболку «МЮ», а его отец обналичил чек на 10 тысяч фунтов

Этот игрок мало запомнился фанатам «МЮ», и тем не менее мы его вспомним. Его отец поставил 100 фунтов на то, что Райан хотя бы раз сыграет за «Юнайтед» в официальном матче. На тот момент будущему футболисту было всего 9 лет. Букмекер дал коэффициент 100.0, и спустя 10 лет Танниклифф-старший обналичивал чек, когда его сын вышел на поле в футболке с красным дьяволом на груди.

Несмотря на миллион в контракте Кука, дед зарабатывал на ставках

Эта история, пожалуй, самая непримечательная из всех. Дед Льюиса Кука поставил 500 фунтов, что его внук сыграет за сборную Англии до 26 лет. Проблема в том, что Льюису на тот момент было уже 18 лет, и он был лидером юношеской сборной Англии.

И все же 17 тысяч фунтов с кэфа 34.0, которые упали на счет деду Льюиса Кука в 2017 году, вероятно, его обрадовали. Даже несмотря на то, что Льюис по контракту получал более миллиона фунтов в год.

Максимально долгосрочный вариант, на который заряжали? Пишите в комментариях