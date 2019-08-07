Хочешь взять экспресс, но боишься за один из исходов? Тебе поможет система – объясняем, что это такое

Об экспрессах вам с пристрастием Лаврентия Берии расскажет любой ставочник. А вот что такое система, зачастую не понимают даже самые матерые капперы, хотя слышали об этом типе ставок все. Сегодня на примере матчей квалификации ЛЕ объясняем, что это за тип ставок, и как он работает.

Что такое система?

Система – это комбинированная ставка из экспрессов.

Базовое отличие экспресс-ставки от системы вот в чем. Классический экспресс выигрывает тогда, когда сыграли все ставки, из которых он составлен – коэффициенты перемножаются и дают большой выигрыш. Ставка на систему выигрывает даже тогда, когда часть ее составляющих проиграла. Да, коэффициент у системы будет не такой большой, как у экспресса, но шансов на успех в первом случае гораздо больше.

Букмекеры предлагают много разновидностей системы – например, «два из четырех», «три из четырех», «три из пяти» и т.д. К примеру, система «три из четырех» означает, что при выборе четырех матчей для ставок, они объединяются в четыре экспресса по три выбора в каждом.

Таким образом, получаются четыре комбинации, и если выигрышными оказываются хотя бы три из них – это победа. Сумма ставки в системе едина, но букмекер поровну распределяет ее между экспрессами внутри системы на четыре части.

Не очень понятно, да? Сейчас будет полегче







Объясняем на примерах

Вот как работает система в реальности. Возьмем для расчетов четыре матча следующего тура РПЛ по системе «три из четырех» с общей суммой ставки в 1000 рублей:

При ставке по системе «три из четырех» формируется четыре экспресса, в каждом из которых будет три из четырех приведенных выше исхода. Сумма ставки – 1000 рублей, она поровну делится между всеми экспрессами внутри системы (по 250 рублей).

Предположим, мы угадали все исходы, кроме матча БАТЭ – «Сараево». Даже несмотря на этот промах, одна из трех комбинаций в нашей системе сыграет. Самое время подсчитать прибыль:

(3.08 х 1.93 х 1.74) х 250 = 2586 рублей

Отнимаем размер ставки и фиксируем 1586 рублей прибыли. Да, это не так много и круто, как при экспресс-ставках, но зато мы ничего не проиграли при одном неправильном исходе, как это случилось бы при ставке на экспресс.

Можно посчитать и тот вариант, когда сыграли все четыре исхода:

(3.08 х 2.29 х 1.93) х 250 + (2.29 х 1.93 х 1.74) х 250 + (1.93 х 1.74 х 3.08) х 250 + (3.08 х 2.29 х 1.74) х 250 = 3403 + 1923 + 2586 + 3068 = 10980 рублей

Отнимаем от этой суммы 1000 вложенных рублей и получаем 9980 рубля прибыли.

Для сравнения, аналогичный экспресс на четыре результата принес бы нам 23686 рублей.

Разница получается большой, но экспресс лишает права на ошибку – вылетел один из исходов, и вся ставка проиграла. По сути, ставки на систему – это возможность ставить на экспрессы с подстраховкой. На выходе мы получаем меньший коэффициент, но увеличиваем шансы на победу.

Автор: Александр Плюснин

А ты хоть раз ставил на систему? Делись впечатлениями в комментариях!

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