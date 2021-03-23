Ставки весь год на «Баварию» — сколько можно было выиграть в итоге?

Мы ставили на победу «Баварии» в каждом их матче в 2020-м году и сегодня расскажем вам, получилось ли нам извлечь из этого выгоду. Такого шикарного результата перед началом прошлого года не ждал, наверное, никто. Многие букмекеры, включая спортивного букмекера GGBET.RU, предлагали самые высокие коэффициенты на эти футбольные события.

На каждый отдельно взятый матч с участием «Баварии» мы ставили ровно по 100 долларов.

С самого начала мы практически забыли, что такое проигрышная ставка. Первый казус случился лишь в шестом по счету пари, когда мюнхенцы разошлись миром с «Лейпцигом». В остальных случаях немецкая машина нередко громила в 3-4 гола. К концу января наш банк составил 84 доллара.

Далее машина Флика начала уничтожать оппонента за оппонентом, попутно увеличивая наш банк в геометрической прогрессии. «Бавария» одерживала одну победу за другой. Досталось даже «Челси», чем они порадовали нас и своих многочисленных болельщиков. К марту наш банк увеличился до 256 долларов.

Отметим, что после победы над «Аугсбургом» наш эксперимент вынужденно прервался на два с половиной месяца. Из-за пандемии коронавируса розыгрыш Бундеслиги и остальных турниров, в которых принимала участие «Бавария», были приостановлены.





Появившись на поле в середине мая, сбавлять ход команда не стала. Наибольшие трудности дружине из Мюнхена смогла создать лишь дортмундская «Боруссия», но и они были уверенно пройдены. Таким образом, мы встретили лето с банком в 409 долларов.

В июне Левандовски и компания заставили нас немного понервничать. Сразу в трех матчах подряд они брали «верх» с разницей всего в один гол. Однако к концу месяца команда снова начала казаться механизмом, работающим без сбоев. В итоге наш банк составил 572 доллара.

Июль и август «Бавария» провела безупречно. Еще свежи в нашей памяти доминирующие победы над «Челси», «Барселоной» и «Лионом», которые позволили им выйти в финал Лиги чемпионов, где они разделались с «ПСЖ». Лето мы закончили с банком в 889 долларов.

Однако в сентябре у команды наступил кризис. Впервые за долгое время они не смогли выиграть в основное время – уперлась «Севилья». А затем «Бавария» и вовсе умудрилась разгромно проиграть «Хоффенхайму». Но «Бавария» не была бы «Баварией», если бы не завелась после пощечины от клуба, заметно уступающего ей в классе. Октябрь коллектив провел выше всяких похвал. Семь побед подряд, и наш банк уже составляет 914 долларов.

Начало ноября ознаменовалось разгромной победой над «Зальцбургом» в Лиге чемпионов. Затем следовала победа в принципиальном матче с «Боруссией» (кэф 2.15). Благодаря этой победе мы впервые вышли за отметку в 1000 долларов в нашем банке. К сожалению, концовку Лиги чемпионов немцы смазали, так как вопрос с выходом в плей-офф был уже решен. Две ничьи подряд уменьшили наш банк до 830 долларов, но никаких претензий мы предъявлять «Баварии» просто не смеем.

А вы ставили на «Баварию» в прошлом году? расскажите об этом в комментариях!