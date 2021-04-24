Betting Insider

Стерлинг перейдет в «Реал»? Букмекеры оценили вероятность перехода англичанина в королевский клуб

автор Михаил Даньшин

Действующее соглашение Рахима Стерлинга и «Ман Сити» расчитано до лета 2023-го, однако «горожане» намерены продлить его до 2025-го. 

Однако Пеп Гвардиола стал больше доверять игроку, тем самым 26-летний вингер стал получать больше игрового времени. Мадридский «Реал» заинтересован в Стерлинге, поэтому пристально следит за ситуацией.

По информации различных СМИ, клуб из Манчестера намерен продать игрока только в том случае, если за него предложат минимум 92 млн евро.

Букмекеры оценили вероятность перехода игрока в «Реал» коэффициентом 10.00 (вероятность –  10%). Также в списке претендентов значится и «ПСЖ». На переход в парижский клуб можно поставить с коэффициентом 13.00 (8%).

В нынешнем сезоне АПЛ Стерлинг провел 27 матчей, в которых забил 9 голов.

А что думаете вы? Стоит ли игроку покидать «Ман Сити»?

Комментарии
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StavkaIgra
58.7% WR-3.89% ROI
Думаю в Сити ему более комфортно и стоит продолжать карьеру именно в Сити!Думаю, что он так и сделает!
Кто как ещё думает?)
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Средство Победы
65.6% WR-4.86% ROI
StavkaIgraДумаю в Сити ему более комфортно и стоит продолжать карьеру именно в Сити!Думаю, что он так и сделает! Кто как ещё думает?)
да, в Реале он загубится. нечего там делать. пусть останется. я солидарен
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StavkaIgra
58.7% WR-3.89% ROI
Средство Победыда, в Реале он загубится. нечего там делать. пусть останется. я солидарен
Да,тоже так считаю👍
Давненько тебя не видел, как говорится)
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Средство Победы
65.6% WR-4.86% ROI
StavkaIgraДа,тоже так считаю👍 Давненько тебя не видел, как говорится)
да, пропадал. думал, больше не повторится с того раза. но нет. обстоятельства) буду наверствывать
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StavkaIgra
58.7% WR-3.89% ROI
Средство Победыда, пропадал. думал, больше не повторится с того раза. но нет. обстоятельства) буду наверствывать
Давай давай!)
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Средство Победы
65.6% WR-4.86% ROI
StavkaIgraДавай давай!)
как думаешь, реал забьёт Бетису 2 сегодня?
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StavkaIgra
58.7% WR-3.89% ROI
Средство Победыкак думаешь, реал забьёт Бетису 2 сегодня?
Думаю, да!
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Средство Победы
65.6% WR-4.86% ROI
StavkaIgraДумаю, да!
о, спасибо. как-то полегчало)
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StavkaIgra
58.7% WR-3.89% ROI
Средство Победыо, спасибо. как-то полегчало)
А на мне груз ответственности вырос))
Всё нормально думаю будет)
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Средство Победы
65.6% WR-4.86% ROI
StavkaIgraА на мне груз ответственности вырос)) Всё нормально думаю будет)
да ладно, не переживай. ставку я сделал, тут так, чтобы успокоиться спросил. претензий не будет)
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