Собираем статистику и забираем выигрыш – долгосрочная стратегия «Next»

Стратегия «Next» не требует глубокого понимания ставок и погруженности. Она крайне проста для понимания и освоения. Ничего кроме сухой статистики не требуется, а результаты вас приятно удивят.
Суть стратегии Next
Стратегия базируется на статистическом анализе сезонов из 34 регулярных чемпионатов первого десятилетия XXI века (Англии, Франции, Испании и т.д). Итогом анализа явилась определенная закономерность, которая впоследствии была проверена на дистанции.
Поиск ставки прост: ищем команды, которые проиграли свою последнюю домашнюю игру со счетом 0-1. Если следующая игра будет выездная, то ставим на то, что эта команда не проиграет (Х2).
Довольно трудно поверить, но из 35-ти чемпионатов, на которых была протестирована стратегия, прибыль показали 24 (под нужные условия попали 674 ставки, из которых прошло 387, т.е 57,42%). Наивысший показатель ROI продемонстрировали:
- АПЛ
- Чемпионат Норвегии
- Чемпионат Белоруссии
- Чемпионат Болгарии
- Вторая бундеслига
Дополнительные советы по стратегии «Next»:
- Не ставьте на матчи чемпионатов, где домашние команды выигрывают подавляющее число своих игр (так называемые «домашние» чемпионаты). Например, к таким чемпионатам можно отнести итальянскую «Серию А», «Украинскую Премьер Лигу» или испанскую «Ла Лигу». В этих турнирах стратегия наверняка окажется убыточной.
- Если следующий матч после домашнего поражения 0-1 команда снова проводит в родных стенах, то в таком случае ставку делать не надо.
- Коэффициент на проставляемое событие не должен быть ниже 1.3, иначе это приведет к убытку на дистанции.
- Ищите игры, где играют приблизительно равные по силе команды. Нет смысла ставить на проигравшую домашнюю игру андердога, если затем он едет в гости к «Ливерпулю» или «Манчестер Сити».
- Для ставок используйте только матчи национальных чемпионатов. Кубки, еврокубки и товарищеские матчи не рассматривайте.
- Ставьте только на игры тех команд, которые проиграли в чемпионате не более чем 60% гостевых поединков.
- Изучайте статистику. Проверяйте эффективность работы стратегии на последних сезонах каждого чемпионата: тренды могут поменяться и в разных сезонах система может давать разные результаты.
- Учитывайте травмы и дисквалификации ключевых футболистов. Не стоит делать ставку, если команда будет играть в ослабленном составе.
- Заведите аккаунты в нескольких букмекерских конторах и ставьте в той, где коэффициент на конкретное событие выше. На дистанции это скажется на прибыли в положительную сторону.
Итог
Если решите ставить по определенной стратегии, то выбирайте наиболее простую и понятную. Система «Next» как раз то, что нужно. Даже в случае неудачи, потеря средств будет не такой существенной. За 20 ставок по этой системе весь банк вы точно не проиграете.
А какие стратегии используете вы?
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