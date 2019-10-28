Собираем статистику и забираем выигрыш – долгосрочная стратегия «Next»

Стратегия «Next‎»‎ не требует глубокого понимания ставок и погруженности. Она крайне проста для понимания и освоения. Ничего кроме сухой статистики не требуется, а результаты вас приятно удивят.

Суть стратегии Next

Стратегия базируется на статистическом анализе сезонов из 34 регулярных чемпионатов первого десятилетия XXI века (Англии, Франции, Испании и т.д). Итогом анализа явилась определенная закономерность, которая впоследствии была проверена на дистанции.



Поиск ставки прост: ищем команды, которые проиграли свою последнюю домашнюю игру со счетом 0-1. Если следующая игра будет выездная, то ставим на то, что эта команда не проиграет (Х2).

Довольно трудно поверить, но из 35-ти чемпионатов, на которых была протестирована стратегия, прибыль показали 24 (под нужные условия попали 674 ставки, из которых прошло 387, т.е 57,42%). Наивысший показатель ROI продемонстрировали:

АПЛ‎

Чемпионат Норвегии

Чемпионат Белоруссии

Чемпионат Болгарии

Вторая бундеслига

Дополнительные советы по стратегии «Next‎»:

Не ставьте на матчи чемпионатов, где домашние команды выигрывают подавляющее число своих игр (так называемые «‎домашние»‎ чемпионаты). Например, к таким чемпионатам можно отнести итальянскую «‎Серию А»‎, «‎Украинскую Премьер Лигу»‎ или испанскую «‎Ла Лигу»‎. В этих турнирах стратегия наверняка окажется убыточной. Если следующий матч после домашнего поражения 0-1 команда снова проводит в родных стенах, то в таком случае ставку делать не надо. Коэффициент на проставляемое событие не должен быть ниже 1.3, иначе это приведет к убытку на дистанции. Ищите игры, где играют приблизительно равные по силе команды. Нет смысла ставить на проигравшую домашнюю игру андердога, если затем он едет в гости к «‎Ливерпулю»‎ или «‎Манчестер Сити»‎. Для ставок используйте только матчи национальных чемпионатов. Кубки, еврокубки и товарищеские матчи не рассматривайте. Ставьте только на игры тех команд, которые проиграли в чемпионате не более чем 60% гостевых поединков. Изучайте статистику. Проверяйте эффективность работы стратегии на последних сезонах каждого чемпионата: тренды могут поменяться и в разных сезонах система может давать разные результаты. Учитывайте травмы и дисквалификации ключевых футболистов. Не стоит делать ставку, если команда будет играть в ослабленном составе. Заведите аккаунты в нескольких букмекерских конторах и ставьте в той, где коэффициент на конкретное событие выше. На дистанции это скажется на прибыли в положительную сторону.

Итог

Если решите ставить по определенной стратегии, то выбирайте наиболее простую и понятную. Система «‎Next»‎ как раз то, что нужно. Даже в случае неудачи, потеря средств будет не такой существенной. За 20 ставок по этой системе весь банк вы точно не проиграете.

А какие стратегии используете вы?

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