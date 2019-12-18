Betting Insider

Барселона - Реал. Разыгрываем 2000 рублей и смотрим матч вместе – ищи форму для заполнения в описании на YouTube!

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  1. Угадай точный счет матча «Барселона» – «Реал М»;
  2. Назови автора последнего гола;
  3. Пришли гугл-форму до 30 минуты матча!

Где гугл-форма?

В описании к трансляции на YouTube.

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Прогноз на матч от экспертов и капперов (здесь комментарии оставлять не надо)


Команда экспертов 

Команда капперов

  • TheWeeknd – Победа «Барселоны» за 1.71;
  • Евгений ... – Обе команды забьют и тотал меньше 5.5 - Да за 1.83;
  • VDEDYULIN – Тотал меньше 3.5 за 1.73.
Комментарии
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точный счет бар и реал 1:1
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Ответ на комментарий Musa Musaev 
поддержтваю
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время покажет Барселона или Реал
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3:1barsa
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што барса выргает
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Ответ на комментарий Musa Musaev 
что барса выргает
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0-0
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3 0
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3:2 в польщу барсы
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0-0
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