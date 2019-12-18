Барселона - Реал. Разыгрываем 2000 рублей и смотрим матч вместе – ищи форму для заполнения в описании на YouTube!

ВЫИГРАТЬ ФРИБЕТ
- Угадай точный счет матча «Барселона» – «Реал М»;
- Назови автора последнего гола;
- Пришли гугл-форму до 30 минуты матча!
Где гугл-форма?
В описании к трансляции на YouTube.
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Прогноз на матч от экспертов и капперов (здесь комментарии оставлять не надо)
Команда экспертов
- Прогноз Черданцева – Тотал меньше 3.5 за 1.73;
- Прогноз Розанова – «Реал Мадрид» фора (1) за 1.71;
- Прогноз Андронова – «Реал Мадрид» тотал больше 1 за 1.68.
Команда капперов
- TheWeeknd – Победа «Барселоны» за 1.71;
- Евгений ... – Обе команды забьют и тотал меньше 5.5 - Да за 1.83;
- VDEDYULIN – Тотал меньше 3.5 за 1.73.