Суарес не забивает в гостях в ЛЧ с 2015 года. Какой кэф дают букмекеры на его гол против «Челси»?

Последний матч, в котором Луис Суарес сумел отличиться в гостевом матче ЛЧ приходится на 2015 год. Тогда в 1/4 финала «Барселона» победила на выезде у «ПСЖ» со счетом 3:1. Суарес в том матче сделал дубль, а «Барса» закончила сезон победой в ЛЧ.

После этого шли годы, но Суарес все никак не мог забить на выезде. Он даже сменил команду, но пока что в 3 матчах за «Атлетико» уругвайцу не удалось избавиться от неудачной серии. В апреле этого года может исполнится 6 лет с момента его последнего гола в гостях. Чтобы избежать этого события, Суаресу сегодня необходимо забивать в ворота «Челси», который за последние 12 матчей пропустил всего два гола.

Что думают букмекеры?

Букмекерская контора Winline дает коэффициент 2.54 на то, что уругваец сегодня забьет в ворота «Челси». Более того, он главный фаворит на взятие ворот в матче, ведь это самый низкий коэффициент среди всех игроков обеих команд. Следующим фаворитом на гол числится нападающий «Челси» Оливье Жиру, который в последних 3 матчах не выходит в старте. На гол француза дают кэф 2.88.

В этом сезоне Суарес провел за «Атлетико» 24 матча, в которых забил 18 голов и отдал две голевые передачи. Напомним, что первый матч между «Атлетико» и «Челси» закончился выездной победой лондонцев со счетом 0:1.

Как вы думаете, поможет ли сегодня Суарес своей команде выйти в 1/4 финала? Пишите в комментариях!