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Суарес не забивает в гостях в ЛЧ с 2015 года. Какой кэф дают букмекеры на его гол против «Челси»?

автор Сергей Рябкин

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Последний матч, в котором Луис Суарес сумел отличиться в гостевом матче ЛЧ приходится на 2015 год. Тогда в 1/4 финала «Барселона» победила на выезде у «ПСЖ» со счетом 3:1. Суарес в том матче сделал дубль, а «Барса» закончила сезон победой в ЛЧ. 

После этого шли годы, но Суарес все никак не мог забить на выезде. Он даже сменил команду, но пока что в 3 матчах за «Атлетико» уругвайцу не удалось избавиться от неудачной серии. В апреле этого года может исполнится 6 лет с момента его последнего гола в гостях. Чтобы избежать этого события, Суаресу сегодня необходимо забивать в ворота «Челси»,  который за последние 12 матчей пропустил всего два гола. 

Что думают букмекеры?

Букмекерская контора Winline дает коэффициент 2.54 на то, что уругваец сегодня забьет в ворота «Челси». Более того, он главный фаворит на взятие ворот в матче, ведь это самый низкий коэффициент среди всех игроков обеих команд. Следующим фаворитом на гол числится нападающий «Челси» Оливье Жиру, который в последних 3 матчах не выходит в старте. На гол француза дают кэф 2.88.

В этом сезоне Суарес провел за «Атлетико» 24 матча, в которых забил 18 голов и отдал две голевые передачи. Напомним, что первый матч между «Атлетико» и «Челси» закончился выездной победой лондонцев со счетом 0:1.

Как вы думаете, поможет ли сегодня Суарес своей команде выйти в 1/4 финала? Пишите в комментариях!

Комментарии
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Кирилл Бельский
58.2% WR-5.92% ROI
Только он и поможет и ещё Сауль забьёт третий гол.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Кирилл БельскийТолько он и поможет и ещё Сауль забьёт третий гол.
Да,сегодня игра по логике должна получиться более раскрытой, Атлетико пойдёт всеми силами обыгрывать разницу одного гола по сумме двух игр.Челси тоже понимает данные нюансы и постарается, наверняка, укрепить разницу по голам. Тем интереснее нам)) 
Сам то за кого болеешь в этой паре?
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Средство Победы
66.3% WR-4.65% ROI
StavkaIgraДа,сегодня игра по логике должна получиться более раскрытой, Атлетико пойдёт всеми силами обыгрывать разницу одного гола по сумме двух игр.Челси тоже понимает данные нюансы и постарается, наверняка, укрепить разницу по голам. Тем интереснее нам)) Сам то за кого болеешь в этой паре?
Привет! Вот лично я буду за Атлетико. они как-то интереснее смотрятся. буду за них. Суарес - топ. должен забить. а ты что думаешь?
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Средство ПобедыПривет! Вот лично я буду за Атлетико. они как-то интереснее смотрятся. буду за них. Суарес - топ. должен забить. а ты что думаешь?
Я почему-то думаю,что Челси не проиграет, как минимум. Хотя особых симпатий нет к обоим командам.
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Средство ПобедыПривет! Вот лично я буду за Атлетико. они как-то интереснее смотрятся. буду за них. Суарес - топ. должен забить. а ты что думаешь?
Мне Атлетико нравится тем,что на их игры весомые коэффициенты на голы)) Хоть в Ла-Лиге,хоть в ЛЧ
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Средство Победы
66.3% WR-4.65% ROI
StavkaIgraЯ почему-то думаю,что Челси не проиграет, как минимум. Хотя особых симпатий нет к обоим командам.
соглашусь. мне кажется, что прошлый матч челси отскочил. хоть и выиграл
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Средство Победы
66.3% WR-4.65% ROI
StavkaIgraМне Атлетико нравится тем,что на их игры весомые коэффициенты на голы)) Хоть в Ла-Лиге,хоть в ЛЧ
на них хорошо играть низом. Тотал Меньше часто беру
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Средство Победысоглашусь. мне кажется, что прошлый матч челси отскочил. хоть и выиграл
Но голов думаю сегодня будет побольше, чем в первой игре
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StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
А Суарес для Атлетико прям как единое целое) Влился сразу, как родной)Красавец, конечно!
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R u s l a n
61.1% WR-0.24% ROI
Не в этом году)
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