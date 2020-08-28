Суарес уходит из «Барселоны»? «Аякс» и «ПСЖ» – главные претенденты на уругвайца

После крышесносного заявления Лео Месси о решении покинуть «Барселону», с которым, наверное, могут соперничать разве что новости про вакцину от COVID-19, поползли слухи об уходе его близкого друга на поле и за его пределами – Луисе Суаресе
Остается неизвестным, на каких условиях уругваец покинет «Барселону», однако, вероятность его ухода в ближайшее время высока как никогда.
Букмекеры уже выкатили коэффициенты на следующий клуб эль пистолеро, где фаворитом является команда, в которой он впервые заявил о себе в Европе – «Аякс». Полный список претендентов выглядит следующим образом:
- «Аякс» — 2,75
- «ПСЖ» — 3,75
- Клуб MLS — 4,5
- «Интер» — 6,00
- «Ливерпуль» — 8,5
- «Боруссия Д» — 8,5
- Китайский клуб — 10,00
- «Ювентус» — 10,00
- «Тоттенхэм» — 13,00
- «Манчестер Юнайтед» — 26,00
- «Арсенал» — 26,00
- «Эвертон» — 34,00
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Источник главного изображения: fcbarcelonanoticias.com