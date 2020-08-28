Суарес уходит из «Барселоны»? «Аякс» и «ПСЖ» – главные претенденты на уругвайца

После крышесносного заявления Лео Месси о решении покинуть «Барселону», с которым, наверное, могут соперничать разве что новости про вакцину от COVID-19, поползли слухи об уходе его близкого друга на поле и за его пределами – Луисе Суаресе



Остается неизвестным, на каких условиях уругваец покинет «Барселону», однако, вероятность его ухода в ближайшее время высока как никогда.

Букмекеры уже выкатили коэффициенты на следующий клуб эль пистолеро, где фаворитом является команда, в которой он впервые заявил о себе в Европе – «Аякс». Полный список претендентов выглядит следующим образом:

«Аякс» — 2,75

«ПСЖ» — 3,75

Клуб MLS — 4,5

«Интер» — 6,00

«Ливерпуль» — 8,5

«Боруссия Д» — 8,5

Китайский клуб — 10,00

«Ювентус» — 10,00

«Тоттенхэм» — 13,00

«Манчестер Юнайтед» — 26,00

«Арсенал» — 26,00

«Эвертон» — 34,00

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Источник главного изображения: fcbarcelonanoticias.com