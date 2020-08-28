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Суарес уходит из «Барселоны»? «Аякс» и «ПСЖ» – главные претенденты на уругвайца

После крышесносного заявления Лео Месси о решении покинуть «Барселону», с которым, наверное, могут соперничать разве что новости про вакцину от COVID-19, поползли слухи об уходе его близкого друга на поле и за его пределами – Луисе Суаресе

Остается неизвестным, на каких условиях уругваец покинет «Барселону», однако, вероятность его ухода в ближайшее время высока как никогда.

Букмекеры уже выкатили коэффициенты на следующий клуб эль пистолеро, где фаворитом является команда, в которой он впервые заявил о себе в Европе – «Аякс». Полный список претендентов выглядит следующим образом:

  • «Аякс» — 2,75
  • «ПСЖ» — 3,75
  • Клуб MLS — 4,5
  • «Интер» — 6,00
  • «Ливерпуль» — 8,5
  • «Боруссия Д» — 8,5
  • Китайский клуб  — 10,00
  • «Ювентус» — 10,00
  • «Тоттенхэм» — 13,00
  • «Манчестер Юнайтед» — 26,00
  • «Арсенал» — 26,00
  • «Эвертон» — 34,00

Еще больше горячих материалов о «Барселоне» читайте у нас в блоге:

Источник главного изображения: fcbarcelonanoticias.com

Комментарии
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Мне кажется что Суарес может перейти в Аякс но интересно было бы посмотреть его в Псж это футбол тут хочешь можно ожидать может даже Неймар покинет Псж
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Ответ на комментарий А.Khut 
Зачем старый Пистолеро «ПСЖ», когда там есть Икарди?
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Это тур перед большой паузой. А пока «Спартак» на ходу, чувствует себя достаточно уверенно в эмоциональном смысле и в физическом. «Спартак» неплохо бежит. У «Спартака» есть шанс выйти на первое место в турнирной таблице, если он обыграет Тулу. А учитывая, как играет «Арсенал» сейчас при Сергее Подпалом, ресурсов у команды немного, чтобы на «Открытие-Арене» одержать победу, как это было в прошлом сезоне.

Если «Спартак» аккуратно и правильно подойдет к этой игре, не будет себе привозить в обороне, то атака «Спартака» свое дело должна будет сделать. Вряд ли будет очень результативный матч. Тула наверняка сыграет от обороны.

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