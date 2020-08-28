Суарес уходит из «Барселоны»? «Ювентус» и «Аякс» – главные претенденты на уругвайца

После крышесносного заявления Лео Месси о решении покинуть «Барселону», с которым, наверное, могут соперничать разве что новости про вакцину от COVID-19, поползли слухи об уходе его близкого друга на поле и за его пределами – Луисе Суаресе



Остается неизвестным, на каких условиях уругваец покинет «Барселону», однако, вероятность его ухода в ближайшее время высока как никогда.

Букмекеры уже выкатили коэффициенты на следующий клуб эль пистолеро, где фаворитом является команда, в которой он впервые заявил о себе в Европе – «Аякс». Полный список претендентов выглядит следующим образом:

«Ювентус» — 1.42

«Аякс» — 5.7

«Лестер» – 7.0

Клуб MLS — 8.3

«Интер» — 8.5

«Боруссия Д» — 10.0

«Тоттенхэм» — 11.0

«ПСЖ» — 12.0

«Арсенал» — 23.0

Китайский клуб — 26.0

«Ливерпуль» — 32.0

«Эвертон» — 34.0

«Манчестер Юнайтед» — 36.0

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Источник главного изображения: fcbarcelonanoticias.com