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Суарес уходит из «Барселоны»? «Ювентус» и «Аякс» – главные претенденты на уругвайца

После крышесносного заявления Лео Месси о решении покинуть «Барселону», с которым, наверное, могут соперничать разве что новости про вакцину от COVID-19, поползли слухи об уходе его близкого друга на поле и за его пределами – Луисе Суаресе

Остается неизвестным, на каких условиях уругваец покинет «Барселону», однако, вероятность его ухода в ближайшее время высока как никогда.

Букмекеры уже выкатили коэффициенты на следующий клуб эль пистолеро, где фаворитом является команда, в которой он впервые заявил о себе в Европе – «Аякс». Полный список претендентов выглядит следующим образом:

  • «Ювентус» — 1.42
  • «Аякс» — 5.7
  • «Лестер» – 7.0
  • Клуб MLS — 8.3
  • «Интер» — 8.5
  • «Боруссия Д» — 10.0
  • «Тоттенхэм» — 11.0
  • «ПСЖ» — 12.0
  • «Арсенал» — 23.0
  • Китайский клуб  — 26.0
  • «Ливерпуль» — 32.0
  • «Эвертон» — 34.0
  • «Манчестер Юнайтед» — 36.0

Еще больше горячих материалов о «Барселоне» читайте у нас в блоге:

Источник главного изображения: fcbarcelonanoticias.com

Комментарии
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Мне кажется что Суарес может перейти в Аякс но интересно было бы посмотреть его в Псж это футбол тут хочешь можно ожидать может даже Неймар покинет Псж
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Ответ на комментарий А.Khut 
Зачем старый Пистолеро «ПСЖ», когда там есть Икарди?
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Турки дома всегда играют в атакующий футбол. По-моему, у них уже закончился период, когда происходило резкое омоложение состава. Турция будет искать счастье у ворот соперника, и у неё хорошие шансы на победу, хотя сильного превосходства не ожидаю.

Турция в этом матче забьёт как минимум один гол, может, и больше, а Венгрия, в свою очередь, может и не забить. Поставлю на победу Турции, думаю, она сможет удачно стартовать в этом турнире.

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