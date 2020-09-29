Букмекеры: шансы Суареса выиграть гонку бомбардиров после первого матча за «Атлетико» выросли на 50%

Коэффициент на то, что Луис Суарес станет лучшим бомбардиром Ла Лиги, упал в 1,5 раза после его перехода в «Атлетико» и дубля в стартовой игре. Однако форвард по-прежнему уступает Месси и Бензема.
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По мнению букмекеров, лучшими бомбардирами Примеры станут:
- Лионель Месси – 1.6;
- Карим Бензема – 7;
- Антуан Гризманн – 8;
- Луис Суареc – 11;
- Эден Азар – 21;
Вероятность того, что Суарес выиграет гонку бомбардиров в роли игрока «Барселоны», летом составляла 1%. Шансы на успех стать лучшим в «Атлетико» выросли до 9%.