Betting Insider

Суд не стал рассматривать дело 1xBet‎ о ставках на 63 млрд рублей

В Брянске развалилось дело основателей 1xBet из-за ошибки следователей. 

Компания приняла 60 млн ставок по всему миру и получила незаконный, как считает следствие, оборот в размере 63 млрд рублей с 2014 по 2019 год. 

Дело 1xBet: от третьего места в топе рекламодателей до международного розыска руководителей

В начале 2019 года Mediascope приводил статистику топ-10 рекламодателей в сегменте онлайн-видео – 1xBet был на третьем месте, уступая только Google и PepsiCo. 

Проблемы букмекера начались после расследования The Sunday Times, в котором были выявлены нарушения законодательства Великобритании в проводимых промо-кампаниях. Впоследствии «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» были вынуждены прервать сотрудничество с 1xBet.

На данный момент среди партнеров букмекера в топ-5 лиг Европы остается «Барселона».

В августе 2019 года было возбуждено уголовное дело – следственный комитет России заявил, что все виртуальные ставки 1xBet принимает без лицензии (то есть, незаконно). 

Позже было заведено еще одно дело в отношении руководителей букмекерской компании, однако тогда же выяснилось, что привлечь их к ответсвенности не получится. Предполагаемые руководители 1xBet находятся на Кипре и имеют местное гражданство – а известно, что это государство не дает согласия на экстрадицию и суд своих граждан в других странах.

Судья также пояснила, что при передаче дела необходимо установить место совершения предполагаемого преступления. А в случае «единого продолжаемого преступления», которым следствие признало деятельность 1xBet, нужно было установить территориальную принадлежность последней из 60 млн ставок.

Следствию выявить место преступления не удалось. Это, по мнению правоохранительных органов, препятствует вынесению законного и справедливого приговора. Брянская областная прокуратура получила материалы дела обратно. 

Сейчас предполагаемые руководители букмекера объявлены в международный розыск.

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Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Вильярреал». Вот его доводы:

«Вильярреал» сейчас выглядит чуть более собранно. Все что было в это межсезонье в «Барсе», не иначе как хаосом не назовешь. Назначение Кумана, история с Бартомеу уйдет или не уйдет, Месси всех заставил понервничать, заявляя, что он хочет уйти. Уход Суареса, Ракитича, Видаля — у «Барселоны» самая настоящая революция происходит внутри.

Этот матч про голы – обмен забитыми мячами должен здесь быть. Можно попробовать сыграть обе забьют и тотал больше 2,5.

Источник: РБ
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