Игрок в Казахстане чуть не покончил с собой из-за крупного проигрыша на ставках

Лудомания губит людей и способна заставить их совершить непоправимое. Так житель Туркестанской области чуть не покончил с собой из-за крупного проигрыша в букмекерской конторе.

В течение полутора месяцев мужчина делал ставки и просадил в конторе 180 тысяч тенге (примерно 30 тысяч рублей или 470 долларов). В ночь с 8 на 9 марта отчаявшийся каппер попытался наложить на себя руки, пырнув себя ножом, однако его спасли: пострадавшего доставили в больницу со множеством ран и порезов, а вскоре туда приехала и полиция – допрашивать горе-игрока.

Сначала было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства, но на допросе невезучий игрок обвинил букмекеров, которые его разорили, и потребовал «прикрыть лавочку». Вскоре полиция накрыла букмекерскую контору, конфисковав все имущество.

Уже возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса: организаторам грозит тюремный срок до семи лет.

А как вы переживаете проигрышы? Пишите в комментариях

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