Betting Insider

«Котировки станут ниже – игрок будет платить часть целевых отчислений». Руслан Сулейманов о последствиях нового закона для капперов

Гендиректор Tennisi Руслан Сулейманов специально для Betting Insider рассказал, как принятие нового законодательства в сфере cтавок на спорт коснется игроков в букмекерских конторах.

Что изменится для игроков в связи с новыми законом?

Само собой игроков новые поправки в законодательство коснутся. Они не могут не коснуться, потому что 1,5% от суммы принятых ставок – это очень тяжелая ноша для всех букмекеров в России

Котировки на сайтах российских букмекеров станут ниже. У кого-то они понизятся сильнее, у кого-то меньше: кто-то 0,5% на игрока переложит, кто-то 1%, кто-то 0,75%, а кто-то и все 1,5% – совершенно точно это коснется котировок. Это не так явно, и игроки возможно не заметят, но то что игрок будет платить какую-то часть целевых отчислений – это совершенно очевидно.

Что в этом хорошего или плохого? 

Хорошего, наверное, ничего. А плохое то, что оффшорные букмекерские компании получают дополнительный козырь в рукав – они теперь в своей рекламе будут указывать на то, что у них котировки выше. «Смотрите у нас 1.95, а у вас 1.90. Идите ставить к нам». Естественно, это неприятно и очень хочется верить, что люди, которые принимали законопроект, знают об этих последствиях и будут принимать дополнительные меры. 

Хотелось бы еще сказать, что мы с позитивом встретили новость, что минимальный порог отчислений это 30 млн в квартал, а не 5 млн на каждую федерацию. Здравый смысл восторжествовал! Мы не будем вынуждены сокращать количество видов спорта на прием. Это было бы очень большой ошибкой со стороны государства, в том числе и для конкуренции с офшорными компаниями. 

Если бы 5 млн на федерацию приняли, то нам пришлось бы принимать ставки на 6-7 видов спорта, чем, естественно, воспользовались бы букмекеры из нелегальной зоны. 30 млн рублей – это точно лучше, чем 5 млн на федерацию. Да, это увеличение в 2 раза, это неприятно и больно, особенно для небольших компаний как Tennisi, но это лучше, чем могло бы быть. Здесь хоть какой-то позитив мы видим.

Напомним, что сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон о создании «Единого регулятора азартных игр».

Комментарии
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katyushaa29
0% WR0% ROI
До БК добрались, на очереди – игроки))
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Opel Astra
58.5% WR-2.27% ROI
Только оффшорные, только вывод в крипте
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кирилл головач
60% WR0.33% ROI
Opel AstraТолько оффшорные, только вывод в крипте
в офшорных большой риск не вывести свои деньги
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@iska_stavit
53.5% WR-5.02% ROI
клоунада
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Константин Кирчанов1
0% WR0% ROI
кирилл головачв офшорных большой риск не вывести свои деньги
в не офшорных тоже нормальный такой риск. Проставляют тебе пару-тройку ставок и выводить уже нечего
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
кирилл головачв офшорных большой риск не вывести свои деньги
Ну тут смотря какие БК, тот же winline?
Если не ставить у ноу неймов то все ок
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Guard 4 Game
52% WR-1.12% ROI
Константин Кирчанов1в не офшорных тоже нормальный такой риск. Проставляют тебе пару-тройку ставок и выводить уже нечего
Особенно 1x
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Юрий Иванов55
25% WR-1.5% ROI
для игрока в России ничего хорошего,!!!!
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Bloody Mavis
55.2% WR-0.76% ROI
скоро все что есть закроют
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U.U.U.
53.1% WR-6.7% ROI
Не партия мозг Лучше играйте
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Источник: VseProSport
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