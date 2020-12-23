Гендиректор Tennisi Руслан Сулейманов специально для Betting Insider рассказал, как принятие нового законодательства в сфере cтавок на спорт коснется игроков в букмекерских конторах.

Что изменится для игроков в связи с новыми законом?

Само собой игроков новые поправки в законодательство коснутся. Они не могут не коснуться, потому что 1,5% от суммы принятых ставок – это очень тяжелая ноша для всех букмекеров в России.

Котировки на сайтах российских букмекеров станут ниже. У кого-то они понизятся сильнее, у кого-то меньше: кто-то 0,5% на игрока переложит, кто-то 1%, кто-то 0,75%, а кто-то и все 1,5% – совершенно точно это коснется котировок. Это не так явно, и игроки возможно не заметят, но то что игрок будет платить какую-то часть целевых отчислений – это совершенно очевидно.

Что в этом хорошего или плохого?

Хорошего, наверное, ничего. А плохое то, что оффшорные букмекерские компании получают дополнительный козырь в рукав – они теперь в своей рекламе будут указывать на то, что у них котировки выше. «Смотрите у нас 1.95, а у вас 1.90. Идите ставить к нам». Естественно, это неприятно и очень хочется верить, что люди, которые принимали законопроект, знают об этих последствиях и будут принимать дополнительные меры.

Хотелось бы еще сказать, что мы с позитивом встретили новость, что минимальный порог отчислений это 30 млн в квартал, а не 5 млн на каждую федерацию. Здравый смысл восторжествовал! Мы не будем вынуждены сокращать количество видов спорта на прием. Это было бы очень большой ошибкой со стороны государства, в том числе и для конкуренции с офшорными компаниями.

Если бы 5 млн на федерацию приняли, то нам пришлось бы принимать ставки на 6-7 видов спорта, чем, естественно, воспользовались бы букмекеры из нелегальной зоны. 30 млн рублей – это точно лучше, чем 5 млн на федерацию. Да, это увеличение в 2 раза, это неприятно и больно, особенно для небольших компаний как Tennisi, но это лучше, чем могло бы быть. Здесь хоть какой-то позитив мы видим.

Напомним, что сегодня Госдума приняла в третьем чтении закон о создании «Единого регулятора азартных игр».