Betting Insider

«Пару компаний думают об уходе с российского рынка. У нас таких мыслей нет». Гендиректор Tennisi о «Едином регуляторе»

Генеральный директор и соучредитель букмекерской компании Tennisi Руслан Сулейманов прокомментировал принятие закона о «Едином регуляторе азартных игр».

«ВулканБЕТ» уже заявил о том, что уходит с российского рынка, как считаете вы, какие БК сейчас также к этому максимально близки?

Знаю пару компаний, которые всерьез думают об уходе с российского рынка, но назвать их не имею никакого морального права. Я думаю, что от итогового текста законопроекта будет зависит будет ли их две или больше (4-5).

Что может вынудить Tennisi прекратить прием ставок в РФ?

Наверное то же, что и любую другую компанию – беспросветный и глубокий ежемесячный минус. Но на сегодняшний день у нас всё хорошо. Об уходе с российского рынка никаких мыслей нет.

Комментарии
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GANDIKAP777
58.6% WR0.6% ROI
Да бк тоже скоро начнут закрываться так как у людей денег все ме и меньше.
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link2020
33% WR-6.21% ROI
Закроются и хорошо - меньше лудоманов станет. Ещё б в интернете их заблокировали на совсем и был бы огромный шаг к выздоровлению огромного количества людей.
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Сергей Петров105
0% WR0% ROI
Главное чтобы 1Х не закрылась, не ставлю в официалах и вам не советую. Не собираюсь кормить русское государство своими налогами.
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Источник: VseProSport
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