«Пару компаний думают об уходе с российского рынка. У нас таких мыслей нет». Гендиректор Tennisi о «Едином регуляторе»

Генеральный директор и соучредитель букмекерской компании Tennisi Руслан Сулейманов прокомментировал принятие закона о «Едином регуляторе азартных игр».

«ВулканБЕТ» уже заявил о том, что уходит с российского рынка, как считаете вы, какие БК сейчас также к этому максимально близки?

Знаю пару компаний, которые всерьез думают об уходе с российского рынка, но назвать их не имею никакого морального права. Я думаю, что от итогового текста законопроекта будет зависит будет ли их две или больше (4-5).

Что может вынудить Tennisi прекратить прием ставок в РФ?

Наверное то же, что и любую другую компанию – беспросветный и глубокий ежемесячный минус. Но на сегодняшний день у нас всё хорошо. Об уходе с российского рынка никаких мыслей нет.