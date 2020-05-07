Украинский клуб лишили про-статуса за договорняки – президента и двух футболистов пожизненно отстранили

28 апреля КДК УАФ повторно рассмотрел дело украинского футбольного клуба «Сумы» о договорных матчах. В результате меры наказания для команды были ужесточены – на пять лет дисквалифицировали известного украинского тренера, а двум игрокам пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью.



Клуб лишили профессионального статуса в апреле 2019 года, из-за чего «Сумы» не участвовали в сезоне-2019/20 Первой лиги. Глава Комитета этики и честной игры ФФУ Франческо Баранка тогда сообщил, что им удалось обнаружить дельцов, которые в течение полутора лет организовали 30 матчей с «правильным» результатом. Эти лица получили прибыль в размере 10 млн евро.

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«ФК «Сумы» подкупали соперников и арбитров, после чего ставили на победу своей команды. Вот такая инвестиция с их стороны. В таких случаях ставка заходила, а клуб получал прибыль. Когда же клуб не платил арбитрам и проигрывал матч, тогда «Сумы» ставили на свое поражение. Руководство клуба на этом зарабатывало деньги. Таким образом, «Сумы» могли зарабатывать на каждой игре», – заявил Франческо Баранка.

Почему КДК пересмотрел дело?

«Комитет этики рассмотрел дело дополнительно, так как в нем появились новые материалы. Год назад КДК принял первое решение, но апелляционный комитет посчитал, что в процессе его принятия были определенные недостатки», – говорит секретарь КДК Игорь Грищенко в интервью телеканалу «Футбол».

Наказали футболистов, тренеров и руководителей

Ряду футболистов Комитет запретил проводить любую деятельность, связанную с футболом (спортивную, административную). Вот их имена:

Пожизненно: футболисты Олег Давыдов, Егор Луговой, экс-президент Ростислав Козар;

футболисты Олег Давыдов, Егор Луговой, экс-президент Ростислав Козар; 5 лет + 5 лет условно: тренеры Александр Севидов и Александр Мартюк;

тренеры Александр Севидов и Александр Мартюк; 3 года + 2 года года условно: главный тренер Сергей Золотницкий;

главный тренер Сергей Золотницкий; 3 года: футболисты Сергей Геращенков и Тарас Дурай;

футболисты Сергей Геращенков и Тарас Дурай; 1 год: футболисты Дмитрий Богачов и Артем Штанько;

футболисты Дмитрий Богачов и Артем Штанько; 6 месяцев + 6 месяцев условно: футболист Николай Вечурко;

футболист Николай Вечурко; 6 месяцев условно: футболисты Владислав Шарай, Артем Козлов, Давид Кохия, Ярослав Рафальский, Ираклий Циколия.





Известный украинский специалист Александр Севидов, который после работы в «Сумах» возглавлял клуб УПЛ «Мариуполь», был крайне удивлен своему наказанию.

«Год назад «Сумы» дисквалифицировали. Теперь еще раз дисквалифицировали и уничтожили. По сути, дважды убрали команду. Ситуация абсурдная. Но если решение вступило в силу только сейчас, почему тогда в прошлом сезоне клубу не дали сыграть в Первой лиге? Получается, год назад клуб расформировали незаконно? А это законно, что решение уже было готово 12 марта, а о нем стало известно только 28 апреля? Апелляцию можно подавать в течение 10 дней, но прошло уже полтора месяца после того, как приняли решение», – жалуется Севидов.

По результатам дела «Сумы» лишены статуса профессионального клуба и не имеют права участвовать в следующем сезоне в турнирах ПФЛ. А вот Франческо Баранка, которого долгое время критиковали за отсутствие наказаний, похоже, открыл «ящик Пандоры» – ждем наказания тех клубов Первой лиги, которые получали деньги от ФК «Сумы» и намеренно проигрывали.

Автор: Владислав Авраменко

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